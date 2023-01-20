"İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi" açıldı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, iklim değişikliği ve enerji konularının çok disiplinli bir yaklaşımla ele alınmasının, sorunun çözümüne daha büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İklim değişikliğinin artık çok net şekilde hissedilmeye başlandığına dikkati çeken Him, dünya ülkeleri ile Türkiye'nin iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında çok yoğun çalışma yaptığını ifade etti.

BOLU