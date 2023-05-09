"İnegöl, mobilya sektörünün önünü açıyor"

Kenan SERTALP

Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mu­zaffer Çilek, Türkiye'nin mobilya başkenti olarak bilinen İnegöl'de düzenlenen 48. Ulusla­rarası İnegöl Mobilya Fuarı’nın her yıl artan zi­yaretçi sayısı ve dünya çapında tanınırlığı ile İne­göl'ün lokomotif sektörü olan mobilyanın gelişi­mine katkı sağladığını söyledi.

Fuara bu sene 15 bin katılımcı bekleniyor

İnegöl’ün Türkiye’deki mobilya sektörünün önünü açan konumda olduğunu vurgulayan Çi­lek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, “Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı her yıl pek çok ülkeden katılımcı ağırlıyor. Yurdun her yerinden müşterileri, bayiler ve yeni aday giri­şimciler bu önemli fuarda boy gösteriyor.

Yerli üretici kendi ürünlerini bu fuarda sergi­leme imkanı buluyor. Bu seneki fuara bin tanesi yurt dışından olmak üzere 15 bin katılımcı bekle­niyor, çok önemli bir sayı” dedi.

Türkiye’de mobilya sektöründe Avrupa ile yarışıyor

Çilek Mobilya’nın sektöründe başarılı serü­venine 5 kıtada 71 ülkede devam ettiğinin altı­nı çizen Muzaffer Çilek şunları söyledi: “İnegöl gerçekten Türkiye'de mobilya sektörünün önü­nü açan konumda. Tasarım anlamında dizayn ve yenilik anlamında öncü oluyor. Hatta teknolojik ürünler yaparak gerçekten İtalya'yı ve Avrupa ül­kelerini aratmayacak tasarımlar yapılıyor bura­da. Dolayısıyla bu bütün Türkiye geneline ekono­mik açıdan olumlu şekilde yansıyor.

İnegöllü mobilya markaları da Türkiye genelin­de bir rol model oluyor. İnegöl öncülüğünde Tür­kiye mobilya sektörünün önünün açık olduğu bu tür fuarlar aracılığıyla daha net belli oluyor”