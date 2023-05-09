"İnegöl, mobilya sektörünün önünü açıyor"
Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, Türkiye'nin mobilya başkenti olarak bilinen İnegöl'de düzenlenen 48. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın her yıl artan ziyaretçi sayısı ve dünya çapında tanınırlığı ile İnegöl'ün lokomotif sektörü olan mobilyanın gelişimine katkı sağladığını söyledi.
Kenan SERTALP
Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, Türkiye'nin mobilya başkenti olarak bilinen İnegöl'de düzenlenen 48. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın her yıl artan ziyaretçi sayısı ve dünya çapında tanınırlığı ile İnegöl'ün lokomotif sektörü olan mobilyanın gelişimine katkı sağladığını söyledi.
Fuara bu sene 15 bin katılımcı bekleniyor
İnegöl’ün Türkiye’deki mobilya sektörünün önünü açan konumda olduğunu vurgulayan Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, “Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı her yıl pek çok ülkeden katılımcı ağırlıyor. Yurdun her yerinden müşterileri, bayiler ve yeni aday girişimciler bu önemli fuarda boy gösteriyor.
Yerli üretici kendi ürünlerini bu fuarda sergileme imkanı buluyor. Bu seneki fuara bin tanesi yurt dışından olmak üzere 15 bin katılımcı bekleniyor, çok önemli bir sayı” dedi.
Türkiye’de mobilya sektöründe Avrupa ile yarışıyor
Çilek Mobilya’nın sektöründe başarılı serüvenine 5 kıtada 71 ülkede devam ettiğinin altını çizen Muzaffer Çilek şunları söyledi: “İnegöl gerçekten Türkiye'de mobilya sektörünün önünü açan konumda. Tasarım anlamında dizayn ve yenilik anlamında öncü oluyor. Hatta teknolojik ürünler yaparak gerçekten İtalya'yı ve Avrupa ülkelerini aratmayacak tasarımlar yapılıyor burada. Dolayısıyla bu bütün Türkiye geneline ekonomik açıdan olumlu şekilde yansıyor.
İnegöllü mobilya markaları da Türkiye genelinde bir rol model oluyor. İnegöl öncülüğünde Türkiye mobilya sektörünün önünün açık olduğu bu tür fuarlar aracılığıyla daha net belli oluyor”