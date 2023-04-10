İnegöl OSB’de Zeki Şahin dönemi devam edecek

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 19. Olağan Genel Kurulu’nda Zeki Şahin güven tazeledi. Tek liste ile gidilen seçimlerde dördüncü kez başkan seçilen Başkan Zeki Şahin ‘’ Bizler değerli sanayicilerimiz adına çalışıyoruz. Bu manada yaptığımız birçok çalışma var. OSB’miz her geçen gün büyüyor ve gelişmeye devam edecek.’’ dedi.

Divan Başkanlığı’nı SANKO Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Konukoğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da, Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet raporları okunup ibra edildikten sonra seçimlere gidildi. Tek listeyle yapılan seçimde, OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına 4. kez Zeki Şahin seçilirken, Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Özdemir, Osman Tekin, Müslüm Esen ile Kayaşan Cinoğlu olarak belirlendi. Denetleme kurulu üyeliklerine ise Erdoğan Şeremet ve Kenan Sülek seçildi. OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu) üyeliklerine de Zeki Şahin, Abdullah Özdemir ve Osman Tekin getirildi.

Zeki Şahin: Sosyal sorumlulukları göz ardı etmeyeceğiz

Kendisini ve yönetim kurulunu tekrar göreve layık görüp seçen sanayici iş insanlarına teşekkür eden Şahin, yapılacak tüm çalışmalarda çevre bilincini ve sosyal sorumlulukları göz ardı etmeyeceklerini vurguladı.

İnegöl OSB olarak deprem bölgesine 5 milyon nakdi yardımda bulunduklarını dile getiren Şahin, şunları söyledi: “İnegöl OSB olarak, deprem bölgesine depremin 2. günü AFAD aracılığıyla 5 milyon lira bağış yaptık. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı OSBÜK projesi için 25 adet konteyner ev ve 3 tır gıda malzemesi bağışladık. Tüm bu yardımlar siz değerli sanayicilerimiz adına yapılıyor ve yapılmaya da devam edilecek. Ülkemize bir daha böyle felaketler yaşatmasın.”