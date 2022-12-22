İnşaat sektörü Rescon Expo'da buluştu

Fuar İzmir A Holü'nde gerçekleştirilen fuarda, bireysel ve toplu konut projeleri, kamunun kentsel dönüşüm projeleri, gayrimenkul danışmanlığı, bungalov evler, çelik prefabrik konut ekipmanları, site ve devre mülkler, finans kuruluşları, sigorta ve ekspertiz hizmetleri firmaları yer alıyor.

Dört gün sürecek fuarda, sektörü ilgilendiren konularda uzmanların katılımıyla oturumlar düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılışta yaptığı konuşmada, fuarla kentsel dönüşümde İzmir örneği üzerinden ülkeye ilham verecek uygulamaları daha detaylı aktarma imkanı bulduklarını söyledi.

Kentsel dönüşümün önemine dikkati çeken Soyer, şunları kaydetti:

"İzmir'de uyguladığımız kentsel dönüşüm projeleri, ülkemizde bu konuda 20 yıldır yapılan hataların panzehirdir. Çünkü İzmir'de kentsel dönüşümü üç temel ilkeyle yürütüyoruz. Elbette amacımız İzmir'de yaşayan herkese daha güvenli ve sağlıklı evler sağlamak. Fakat biz aynı zamanda dönüşüm olan bir mahallede doğan herkes yine burada yaşayabilsin istiyoruz ve bunu sağlıyoruz. İkinci ilkemiz ise her bir vatandaşımızın rızasını almak. Yani yüzde 100 uzlaşıyla dönüşüm yapıyoruz ve tüm bu süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve garantörlüğüyle yürütüyoruz. Biz, kentsel dönüşüm yaptığımız yerlerde evleri yıkarken ruhları incitmiyoruz. Daha iyisini hep birlikte inşa ediyoruz. İzmir'in kentsel dönüşümünde vatandaşın sigortası, belediyemizdir."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, standları ziyaret etti.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin taşeron firması’nda işten çıkarılan, daha önce de belediye binası önünde eylem yapan bir grup işçi, fuar merkezinin dışında açtıkları pankartlarla Soyer'e tepki gösterdi.