"İstanbul depremi için hazırlıklı olmalıyız"

Kahramanmaraş’ta ve ardından Hatay’da meydana gelen depremler sebebiyle Sigortambir ülkedeki ve bölgedeki DASK sigortalılık oranı düşüklüğüne dikkat çekerek sigorta sektörüne çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili “Bir deprem ülkesi olarak, DASK sigortalılık oranını ivedi bir şekilde artırmak adına ciddi bir seferberlik başlatmalıyız" diyen Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz “Ortalama 400 500 TL gibi bir maliyeti olan bu sigortanın olası bir depremde ne gibi imkanlar sağlayacağını tek tek her vatandaşımıza anlatmalıyız.

Sigortacılık sektörüne açık çağrıda bulunuyoruz: DASK bilincini artırmak sektörümüz ve ülkemiz için önemle üzerinde durulması gereken bir sosyal sorumluluk hareketi olmalı” dedi. Marmara Bölgesi’nde de toplamda 6 milyon 840 bin konutun 4 milyon 437 bin 453’ü sigortalı.

Yüzde 64,90’lık bir sigortalılık oranına sahip bölgede yaklaşık 2,5 milyon sigortasız konut bulunuyor. Marmara Bölgesi için uyarıda bulunan Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, “Bir karşılaştırma yapacak olursak; 99 depreminde oluşan hasar 17 milyar dolar seviyesinde. İstanbul depreminde ise; çok daha ciddi ekonomik zararlar öngörülüyor’’ dedi.