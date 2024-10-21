İstanbul dönüşüm için kaynak bulma sorunu yaşamıyor
Dört yılda 50 bin yapıyı dönüştürebileceklerini savunan İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, ilk belirlemeye göre İstanbul'da 250 bin yapının her an yıkılabilir nitelikte olduğunu söyledi. Dönüşüm için İstanbul'un kaynak yaratma problemi bulunmadığını belirten Kurt, vatandaşın can güvenliği için önlerinin açılmasını talep etti.
Recep ERÇİN
Deprem uzmanlarınca öngörülen büyük İstanbul depremi herkesin kabusu. Ülke katma değerinin büyük kısmını üreten İstanbul fay hatları üzerinde kurulu. Her türlü afete hazırlıklı bir kent olması gereken İstanbul'un yapı stoku endişe yaratıyor. Zaman zaman kendi kendine yıkılan binaların varlığı olası bir büyük depremde neler yaşanabileceğini az çok gözler önüne seriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İstanbul'un yapı stokunun durumu ve kentsel dönüşüme dair yaptıkları çalışmaları aktarmak üzere geçen hafta içinde Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. İstanbul'un ülkenin en riskli yapı stokuna sahip olan şehri olduğunu vurgulayan Kurt, “Fiziksel değil ama mental olarak vatandaş depreme hazır. Kahramanmaraş depremleri bazı kabulleri alt üst etti. Üç yıl öncesinin yönetmelikleri bile gözden geçiriliyor. Zemin önemli ama bina da önemli” mesajları verdi.
'Boş konutları kiralayacak'
Yıkılan binaların ardından İBB'nin 35 bin binada yaptığı hızlı tarama ile 1550 binanın hemen yıkılabilecek durumunda olduğunu tespit ettiklerini açıklayan Ali Kurt, “Buradan çıkan modelle 250 bin yapı yıkılabilir durumda.
Fazla da olabilir az da olabilir. Hedefimiz 4 yılda 50 bin yapıyı yıkmak, yeniden yapmak. Şu anda İstanbul'da 26 noktada aktif 7 bin 500'den fazla şantiye var” dedi. Dönüşüm için İstanbul'un kaynak yaratma sorunu olmadığını dile getiren Ali Kurt, kamunun bütün bir şehri dönüştürecek kapasitede ne aracı ne de işgücü olduğunu vurguladı. Dönüşümün mutlaka özel sektörün de bu işe dahil edilerek yapılabileceğini anlatan Ali Kurt, kaynak yaratma konusunda ise birkaç örnek verdi.
Yapılan çalışmalara göre İstalbul'da 400-500 bin arası boş konut var. 2017-2018'de yapılan çalışmaya göre 1.8 milyon deniyordu. İSKİ ve İGDAŞ verilerine göre 750 bin konuttan hiç ses yok. Gerekli düzenlemeler yapılırsa bu konutlar belediye tarafından kiralanıp evi dönüşüme girecek kent sakinleri uygun kira bedelleri ile buralara yerleştirilebilecek. Böylece vatandaşın “Evim yıkılacak ben ne yapacağım?” derdi kalmayacak. Bu miktardaki boş konut kira pazarına arz olunca da fiyatlar dengelenecek.
'Vergi düşürülürse kaçak azalır'
Vergi oranları yüksek olduğundan, gayrimenkul alım satımlarında vatandaşın vergiden kaçınmak için değeri düşük gösterdiğini 5 lira yerine 1 lira gösterilen varlıktan daha az vergi geliri elde edildiğini ifade eden Ali Kurt, vergi oranlarının düşürülmesi ile vatandaşın gerçek bedeli göstermeye yöneleceğini böylece daha çok vergi toplanabileceğini de not etti.
“1.5 milyon konut hareketi var; vergiyi yüzde 5'e indir. İnanılmaz kaynak gelir” önerisi sunan Kurt, İstanbul'un değerleri göz önüne alındığında hem kaynak bulma hem de kaynak oluşturma anlamında bir problem olmadığını fakat özellikle yurt dışı kaynak edinimi konusunda Hazine garantisi istendiğini vurguladı ve önlerinin açılmasını istedi. Kamuda kaynakların verimli kullanılmadığını savunan Kurt, kırılan pistlerin maliyeti, yapılan ihalelerden alınan verilerin güncel değerleri ve daha pek çok işlem yüzünden Atatürk Havalimanı’ndaki kamu zararının 22 milyar TL’yi bulduğunu ve bu paranın kentsel dönüşümde kullanılması halinde İstanbul’da yaklaşık 30 bin konutu ücretsiz şekilde dönüştürülebileceğini söyledi.
'495 bin riskli konutta 1,8 milyon kişi yaşıyor'
Kahramanmaraş depremleri sonrası Hatay'a gittiğini ve orada incelediği beton numunesinden çok çok daha kötü durumdaki beton numunelerinin İstanbul'daki binalardan çıktığını aktaran KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kurt, 2000 öncesi yapılarda 60 ton demir çıktığını şimdi sadece temele 65 ton demir kullanıldığı bilgisini verdi.
Kurt, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde beton özelinde geliştirilen teknikleri takip ederek bu yeni uygulamaları kullandıklarını kaydetti.
Vatandaş riskli yapıda oturduğunu düşünüyorsa başvurması halinde evrak süreçlerini 3 aydan bir haftaya düşürecek ve vatandaşa ilave mali yük çıkmayacak şekilde bir kurgu oluşturduklarını belirten Kurt, “Uzlaşma yoksa biz teklifte bulunmuyoruz.
Uzlaşma varsa vatandaşı müteahhit ile karşı karşıya getirmeyecek şekilde tapuyu üstümüze alarak kefil oluyoruz. Vatandaş dönüşüm sonunda parasını ödeyemezse satımı yapıp kalan tutarı kendisine ödeyeceğiz. 495 bin riskli saydığımız konut var. Bunlarda 1,8 milyon insan yaşıyor. 110 bin insanın yaşadığı 29 bin konutta çoğunluk sağlandı. Bunların dönüşümünü sağlayacağız. 4 yılda 50 bin yapının dönüşümünü yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
'Uzlaşı olan her yerde yıkım yaparız'
15 yıl boyunca TOKİ'de çalıştığını anımsatan Ali Kurt, “Rantın yüksek olduğu yerlerde kamunun ilgili birimleri istenmiyor. Herkes kenti rantını yönetiyor. TOKİ inşaat yapan değil yöneten, yönlendiren, koordine eden olmalı. İstanbul o kadar pahalandı ki işçi bulamıyoruz” diye konuştu. Aşiret reisi müteahhitlerin bile işçi bulmakta sıkıntı çektiğini anlatan Ali Kurt, gayrimenkulün yatırım aracı haline getirilmesi yüzünden barınma sorununun ortaya çıktığını söyledi.
Kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşüm söyleminin birçok nokta için doğru olmadığını da vurgulayan Kurt, “Kadıköy, Bakırköy.. Rantı yüksek. Karanfil köy yıkmayalım diyen var; oysa hem gecekondu hem de asbest bakımından en yoğun yer. Uzlaşı olan her yerde yıkım yaparız. Kadıköy'de binin üzerinde uzlaşı var. Güngören'de beş bin yapsan... 25 bin konutun icrasını yaparız ama 50 bin olursa da yaparız” mesajı verdi.
"Yerinde Dönüşüm"e 255 bin başvuru yapıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, afetlerden etkilenen 18 ildeki devam eden "Yerinde Dönüşüm" desteğine e-Devlet üzerinden bugüne kadar 255 bin aktif başvuru alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afetlerden etkilenen 18 ilde "Yerinde Dönüşüm" desteğiyle vatandaşların yeni ev ve iş yerlerine kavuşmasını sağlıyor.
11 milyar lira destek
“Yerinde Dönüşüm” ofislerinde 125 bin afetzede ile yüz yüze görüşme yapıldı. Afetzedelere 11 milyar lira destek sağlandı. Bu destekle 45 bin konut ve iş yerinin (bağımsız bölümün) inşası başladı. 20 bin bağımsız bölüm tamamlanmak üzere, 25 bin bağımsız bölüme daha destek verilecek. Yerinde Dönüşüm ile evini ve iş yerini yenileyenler için vergi ve harçlardan muafiyetler de sunuluyor. Evini yeniden yaptıranlar da ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapıp bu desteği alabiliyor.
Deprem bölgesindeki konutlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İş yerlerine ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve yine 40 bin lira proje desteği veriliyor. Ahırlı konutlar için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İlk konut ve iş yeri için Yerinde Dönüşüm desteklerinden faydalanan vatandaşlar iki ve üçüncü konut/iş yeri için de 40 bin lira proje desteği ve kredi imkanından faydalanabiliyor.
Kaba inşaat bitirildiğinde, konut için 450 bin lira, iş yeri için 240 bin lira ödeniyor. İskan alındıktan sonra konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira.
Vatandaşa çağrı: internet üzerinden başvurun
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İBB’ye bağlı şirketlerden KİPTAŞ, İspark, Boğaziçi Yönetim A.Ş, İstanbul İmar AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ şirketlerinin Şehircilik Grubu çatısı altında toplandığını belirtti.
İBB Şehircilik Grubu ile yeni bir şehircilik politikası ortaya koyacaklarını kaydeden Ali Kurt, “Sosyal konut projelerimizi, asgari ücretin altında taksitlerle vatandaşlarımıza sunduk. Bunu başarabilen tek kurumuz. Riskli yapıların maliyetine dönüşmesini sağlıyoruz. Kâr değil, afet odaklı bir anlayış ile bunları yaptık. Riskli yapıda yaşayan vatandaşlar maliyetine dönüşüm için istanbulyenileniyor.com’a başvurmalılar” dedi.