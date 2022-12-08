İstanbul, dünyanın dört bir yanına yaptığı ihracatı artırmaya devam ediyor. Kentte faaliyet gösteren şirketlerin ürettiği ürünlerin çoğuna talep her geçen gün artıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbullu şirketlerin dış satımı, yılın 11 ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 artarak 90 milyar 633 milyon dolara yükseldi.

İstanbul'u, 17 milyar 801 milyon dolarla Kocaeli, 14 milyar 562 milyon dolarla Bursa, 12 milyar 703 milyon dolarla İzmir, 10 milyar 381 milyon dolarla Ankara, 9 milyar 622 milyon dolarla Gaziantep, 4 milyar 686 milyon dolarla Manisa, 4 milyar 416 milyon dolarla Sakarya, 4 milyar 320 milyon dolarla Denizli ve 3 milyar 299 milyon dolarla Hatay takip etti.

Yılın 11 ayında dünyanın 233 noktasına ürünlerini ulaştıran İstanbullu şirketlerin Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 39,2 oldu.

En fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler yaptı

Bu yılın 11 ayında en fazla ihracat artışını İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre 10 milyar 617 milyon dolar arttı.

İstanbul'u, 2 milyar 510 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 965 milyon dolarla Ankara, 1 milyar 659 milyon dolarla İzmir, 753 milyon 220 bin dolarla Bursa, 520 milyon 520 bin dolarla Adana, 506 milyon 540 bin dolarla Gaziantep, 373 milyon 958 bin dolarla Mersin, 264 milyon 488 bin dolarla Kayseri ve 261 milyon 330 bin dolarla Konya izledi.

Söz konusu dönemde Adana 2 milyar 744 milyon dolar, Mersin 2 milyar 666 milyon dolar, Kayseri 2 milyar 871 milyon dolar ve Konya 2 milyar 970 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Sanayi sektörü İstanbul ihracatının bel kemiğini oluşturuyor

Sanayi sektörü, İstanbul'un ihracatında önemli bir yere sahip bulunuyor. İstanbul'da yılın 11 ayında en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.

İstanbul'da faaliyet gösteren kimyevi maddeler ve mamulleri şirketleri, ocak-kasım döneminde 15 milyar 962 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 13 milyar 512 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 9 milyar 637 milyon dolarla çelik, 7 milyar 239 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 6 milyar 957 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

Almanya ve ABD ilk iki sırada

İstanbul'un yaptığı dış satımda Almanya ve ABD ilk iki sırayı paylaştı.

Ocak-kasım döneminde İstanbullu şirketler, en fazla dış satımı 7 milyar 672 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi.

Almanya'yı, 5 milyar 219 milyon dolarla ABD, 4 milyar 467 milyon dolarla Birleşik Krallık, 4 milyar 41 milyon dolarla İtalya ve 3 milyar 625 milyon dolarla İspanya takip etti.