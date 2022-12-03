İzmir'de kuraklığa dayanıklı sakız fidanları dikildi

İzmir'in Urla ilçesinde "Yarımada Kadınları Sakız Ağacına Can Katıyor" projesi kapsamında 10 dönümlük bir alanda 200 civarı sakız fidanının dikimi yapıldı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün (İYTE) Zeytinler Mahallesi'ndeki arazisinde gerçekleştirilen dikim törenine katılarak konuşma yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kadınların kurdukları Gülbahçe Kadın Kooperatifi bünyesinde geliştirilen projenin örnek mahiyette olduğunu belirtti.

Çeşme yarımadasında kaybolmaya yüz tutan ürünlerden olan sakızın kadınların girişimiyle hayat bulacağını aktaran Çankırı, enginar, zeytin ve limon konusunda da coğrafi işaret tescilli ürünlere sahip bölgenin kadın eliyle hızla geliştiğine işaret etti.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de sakız tarımıyla asırlar önce bu coğrafyada var olan bir ürünü canlandırmak üzere harekete geçtiklerini dile getirdi.

Özen, "Küresel bir ısınmaya doğru gidiyoruz. Sakız dediğimiz ağaç yangına, susuzluğa, kuraklığa her türlü olumsuz şartlara dayanarak ayakta kalan bir ağaçtır. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu bahçede Urla'nın daha sonra da yarımadanın her yerinde sakız ağacı görmek istiyoruz." dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da üniversite olarak son 4 yıldır 30 binin üzerinde ağaç diktiklerini, yeşil olan kampüsü daha da yeşil hale getirdiklerini aktardı.

Proje kapsamında dikimi yapılan sakız ağaçlarının bakım ve hasadı kooperatif üyesi kadınlar ve İYTE öğrencileri tarafından yapılacak.