İzmir’e alınacak 22 tramvay aracı için ihale 3 Ekim’de

Kent içi entegre toplu ulaşım ağında raylı sistemleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, Çiğli ve Karşıyaka tramvay hatlarında kullanılmak üzere 22 adet elektrikli tramvay aracı alımı için ihaleye çıkacak. Üretimde yüzde 60 yerlilik şartının sağlanmasının zorunlu olduğu ihale öncesi, kredi anlaşması da yapıldı.

Finansman ING Almanya’dan

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ICIEC (İslami Yatırım Sigortası ve İhracat Kredi Kuruluşu) garantisi altında ING Almanya ile kredi anlaşması imzaladı. Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir, ING Almanya ile Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi, Konak-Karşıyaka Tramvayı, Raylı Sistem Vagon Alımı, Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı Yapım İşi gibi projelerde de beraber çalışmıştı. 22 tramvay aracı, yedek parçaları, özel alet ve ekipmanı için yapılan kredi anlaşması ‘yeşil finansman’ olmasıyla da dikkat çekiyor. Yeşil finansman terimi; doğa dostu, çevreye faydalı veya daha az zararlı ürünleri içeren projelerin uygulanması için sağlanan finans türleri için kullanılıyor.

İhale tarihi 3 Ekim

İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 Ekim 2024’te ihaleye çıkma kararı aldı. Üretilecek araçlarda yüzde 60 yerlilik şartının sağlanmasının zorunlu olduğu ihalenin sonlanmasının ardından, kazanan firma çalışmalara başlayacak. Sözleşmenin imzalanması sonrası, ilk iki araç 20 ay sonra teslim alınacak. Araçların tümü 26 ay içinde teslim edilmiş olacak. Yeni tramvay araçları ile birlikte üç hatta hizmet veren tramvay aracı sayısı 60’a çıkacak.

Tramvay hatları 33,6 kilometreye ulaştı

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018’de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir’de toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı’nın da hizmete girmesi ile İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaştı.