İzmirli sanayiciye doğalgazda indirim

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar sanayici için enerji maliyetlerinin son derece önemli olduğunu belirterek “Yaptığımız bu protokolle gerek fiyatlamalarda gerekse güvence bedellerinde indirimler uygulanacak. Ayrıca şu an doğalgaz kullanmayan üyelerimize uygun şartlarda doğalgazın ulaşması için yapılacak olacak çalışmalarda kolaylık sağlanması imkânı doğacak” diye konuştu.

İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ise, “Yaptığımız bu protokolle oda üyelerine yüzde 30’luk bir indirim yapıyoruz. Bu ciddi anlamda ve sanayiciye ilk kez yaptığımız bir indirim. Sanayicilerimize ve ülkemiz üretimine destek olmak amacıyla elimizden gelen katkıyı koymayı amaçlıyoruz. Güvence bedeli noktasında da desteklerimiz olacak.