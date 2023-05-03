İzmit Körfezi dev bir akvaryuma dönüşecek

Belma A.ÖZGEN

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj felaketinin ardından Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni kurtarmak için önemli olan dip çamuru temizlenmesi projesine hazırlık yaptı. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı projesi ile İzmit Körfezi’nin dev bir akvaryuma dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Sadece İzmit Körfezi değil Marmara Denizi’nin de temizleneceği projede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi kazanan Atlas Maden Ürünleri Otomotiv İnşaat ile işbirliği yapıyor. İki etaplı projenin 720 hektarlık alanda gerçekleşmesi sonucunda 3,5 milyon metreküp yaklaşık 8,5 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi yapılacak. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası İzmit Körfezi'nin temizliği tamamlanmış olacak.

Proje kapsamında çamur gemiler ile dipten borularla çıkarılacak ve İzmit Atletizm Pisti’nin arkasına kurulacak susuzlaştırma tesisine taşınacak. Dip Çamuru Temizleme, Susuzlaştırma ve Bertarafı projesinin 5 yılda tamamlanması planlanıyor.

Bakan Kurum: Kocaeli’nin geleceği için tarihi bir gün

Kocaeli İzmit ilçesi, İnterteks Alanı’nda düzenlenen Marmara Yeniden Büyük Körfez Projesi programına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da katıldılar. Programda konuşan Bakan Kurum, “Sadece İzmit Körfezi'nde değil bütün Marmara çevresinde temizlik çalışması yapacağız. Marmara Denizi’mizi en güzel ve en doğal haliyle gençlerimize bırakacağız.

Hatırlarsınız 2021’in baharında Marmara’da büyük bir müsilaj problemiyle karşılaşmıştık. Tüm il ve ilçe merkezlerimizde seferberlik anlayışıyla 1.5 yıldır Marmara’da olumsuz bir durumla da karşılaşmadık. Bugün de dip çamuru temizliğini başlatıyoruz. Bugün Kocaeli için, Kocaeli’nin geleceği için tarihi bir gündür.

Bu çalışmayla İzmit Körfezi'nin dibinde onlarca yıl birikmiş 8.5 milyon ton çamurdan kurtaracağız ve bu çalışma Körfezin dipten dirilişine vesile olacak” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise projenin Kocaeli ve Marmara için tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. “Marmara’yı ölmekten kurtaracak olan bir projeye bugün başlıyoruz” diyen Tahir Büyükakın; Körfez’de yıllardır birikmiş 8,5 milyon ton çamur.

TÜBİTAK ve İstanbul Üniversitesi ile uzun yıllardır çalışma yaptık ve proje ortaya çıktı. 5 yıl sürecek 120 milyon dolarlık bir proje. Bu projenin üçte birini Cumhurbaşkanlığı, üçte birini bakanlık ve üçte birini de biz karşılayacağız. Temizlik yapacağımız alan tam 656 futbol sahası kadar büyük bir alan” şeklinde konuştu.

Ekosistem olumsuz etkilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin doğu baseninde geçmiş yıllardan günümüze biriken dip çamuru ile ilgili olarak TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesi'ne rapor hazırlattı.

Raporda, 720 hektar alan içindeki 3,5 milyon metreküp dip çamurunun bulunduğu,özellikle lodos gibi olaylarda koku ve bulanıklığa sebep olduğu, hem biyolojik olayları (alg patlamalarını) tetiklediği, hem de çözünmüş oksijeni tüketerek deniz ekosistemi için olumsuz çevresel kirliliklere neden olduğu ve ayrıca Marmara Denizi’nde yaşanan ve tüm ekosistemi olumsuz olarak etkileyen müsilajın oluşumunu tetiklediği ortaya konuldu. Çevresel kirliliklere neden olduğu tespit edilen dip çamurunun temizlenmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında 29.08.2022 tarihinde protokol imzalandı.