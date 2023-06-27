İzzet Süsoy: Menemen Serbest Bölgesi davasında taraf değiliz

Süsoy, Menemen Belediyesi ile İZBAŞ arasında dava konusu olmuş süreç hakkında taraf oldukları beyanında bulunmadıklarını söyledi. Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy konu hakkında şunları söyledi: “13/06/2023 tarihinde, Menemen Ticaret Odası yönetim kurulumuz ve Meclis başkanımız ile birlikte, yeni seçilen İZBAŞ yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulunulmuştur. Basında çıktığı gibi ihale sürecinde taraf olduğumuz beyanında asla bulunulmamıştır. Yan yana iki serbest bölgenin, ihracat üssü olabilecek Menemenimize sıkıntılar yaratacağı, yatırımların gecikmesine sebep olacağı, yeni altyapı yatırımları gerektireceği için sınırlı kaynaklarımızın rantabl kullanımını engelleyeceği hususları tarafımca belirtilmiştir. Yargıya intikal etmiş olan Menemen Belediyesi ve İZBAŞ arasındaki dava hususunda tarafsızlığımızı beyan ederim.”