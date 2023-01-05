Kadın girişimciden kereste fabrikası

Uzun yıllar inşaat sektöründe faaliyet gösterdikten sonra memleketine dönüp, kereste ve orman işleri sektörüne girmeye karar veren Hasene Çapar, Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 6 bin metrekare kapalı alana sahip kereste fabrikası kurdu.

Osmancık OSB’nin ilk fabrikası olan tesiste inşaat, mobilya ve marangozluk sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi üretmeye başlayan Çapar, yurt dışına yöneldi. Üretiminin yaklaşık yüzde 80’ini Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihraç eden Çapar, 2023’te ikinci üretim hattını devreye alarak Avrupa ülkelerine ihracat yapmaya hazırlanıyor.

2021’de ilk üretime başladıklarını, iş hayatında İstanbul’da edindiği tecrübelerini Anadolu’da kurduğu fabrikasında kullandığını belirten Çapar, “Yaklaşık 120 kişiyle güzel bir proje ürettik. Osmancık’tan 8 ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Güzel bir ciroya ulaştık. Bütçeye, istihdama katkımız var” dedi.

ÇORUM