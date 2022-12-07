Kadınlar "Koyun Bizden Üretim Sizden" projesiyle iş sahibi olacak

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli projelerin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, "Özellikle kadın üreticilerimizin istihdamının sağlanması amacıyla yüzde 50'si Bakanlığımız katkısı olmak üzere il merkezi, Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde 'Koyun Bizden Üretim Sizden' adlı proje yürütülecektir" ifadesi kullandı.

Açıklamada, projeye katılmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar il ya da ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bireysel başvuru yapması gerektiği kaydedildi.