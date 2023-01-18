Kadınların dokuduğu tokalı örtme geleceğe taşınıyor

Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini koruyan Göynük'e özgü bir tür başörtüsü olan ve 2016'da Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen tokalı örtme, belediye bünyesindeki El Sanatları Eğitim Merkezinde dokunuyor.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kadınlara öğretiliyor

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatının yaşatılması için kursların da verildiği merkezde yaklaşık 2 ay süren eğitimlere katılan 18-60 yaş aralığındaki kadınlar, usta öğreticiler gözetiminde tezgâhlarda tokalı örtme dokuyor.

Göynük Belediyesi El Sanatları Eğitim Merkezi eğitmeni Merve Akı, İŞKUR iş birliğinde yaklaşık 10 yıldır devam eden kurslarda 150'yi aşkın kadına eğitim verdiklerini söyledi.

Eğitim alan kadınların evinde dokuduğu tokalı örtmeleri Göynük esnafı aracılığıyla turistlere sattığını anlatan Akı, “Kursiyerler bu döngüyle hem unutulmaya yüz tutmuş el sanatının geleceğe aktarımına hem de aile ekonomisine katkı sağlanmış oluyor” diye konuştu.

Akı, "tokalı örtme" isminin, örtü üzerindeki kısa kenar saçaklarına bağlanan kırmızı püsküllere yörede "toka" denilmesiyle ilgisinin bulunduğunu işaret etti. Tokalı örtmenin yapım aşaması oldukça meşakkatli olduğunu söyleyen Akı, dokuma tezgahının başına geçen kadınların duygularını motiflere yansıttığını dile getirdi.

BOLU