Kahramanmaraş, yeni sanayi alanları talep ediyor
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile siyaset ve iş dünyasından oluşan heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret etti.
NESRİN KOÇASLAN
Kahramanmaraş ekonomisinin masaya yatırıldığı ziyarette, kentin beklenti ve talepleri iletildi. Ziyarete ilişkin konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Başta sanayi ve ticareti olmak üzere her alanda ‘Daha güçlü bir Kahramanmaraş’ için çalışmalarımıza azimle devam edeceğiz” dedi.
Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda TUSAŞ yatırımı, Tomsuklu İhtisas OSB’nin ödeneğinin artırılması, yeni sanayi alanlarındaki işlemlerin hızlandırılması, Küçük Sanayi Sitesi Yerinde Dönüşüm Projesi’nin hızlandırması gibi konular masaya yatırıldı.