Kahramanmaraş, yeni sanayi alanları talep ediyor

NESRİN KOÇASLAN

Kahramanmaraş ekonomisinin masaya yatırıldığı ziyarette, kentin beklenti ve talepleri iletildi. Ziyarete ilişkin konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Başta sanayi ve ticareti olmak üzere her alanda ‘Daha güçlü bir Kahramanmaraş’ için çalışmalarımıza azimle devam edeceğiz” dedi.

Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda TUSAŞ yatırımı, Tomsuklu İhtisas OSB’nin ödeneğinin artırılması, yeni sanayi alanlarındaki işlemlerin hızlandırılması, Küçük Sanayi Sitesi Yerinde Dönüşüm Projesi’nin hızlandırması gibi konular masaya yatırıldı.