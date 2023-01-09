Kampüs Kimya'dan 3 milyon liralık ciro

Tesisi COVID-19 salgını döneminde oluşturduklarını, işe dezenfektan üretimiyle başladıklarını belirten Özen, “Fakülte binamızın alt katında 2 bin metrekarelik alanda üretim ve depo alanımız var. Tıp fakültesi, diş hastanesi, hayvan hastanesi, idari ve diğer birimlerde tüm ihtiyaçları karşılayabileceğimiz 25 farklı ürün oluşturabiliyoruz. Bunları ihtiyaca göre hızlı şekilde karşılayabiliyoruz” dedi.

Özen, 2022 yılında 3 milyon lira ciroya ulaştıklarını dile getirerek, hedeflerinin 2023 için cirolarını 4 milyon liraya çıkarmak olduğunu kaydetti. Üretimin Kimya Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğine işaret eden Özen, ürünlerin arasında kolonya, dezenfektan, deterjan, yüzey temizleyicileri bulunduğunu anlattı. Ürünlerini fakültelere, kamu kurumlarına ve bazı özel sektör firmalarına verdiklerini belirtti. Tesisin gelirini tamamen fakülte için kullandıklarını dile getiren Özen, tesisi her geçen gün geliştirdiklerini, ihtiyaç duyulan malzemeleri bölümlerine kazandırma noktasında hizmet verdiklerini kaydetti.

SAMSUN