Karatay Belediyesi yeni üretim tesisini açtı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Üreten belediye vizyonumuza uygun bir şekilde hareket ederek ilçemizin altyapısını daha da güçlendirecek yatırımlar yapıyoruz” dedi. Karatay Belediyesi Beton Elemanları Üretim Tesisi, Tatlıcak Mahallesi’nde 12 bin 331 metrekarelik alanda ve 1551 metrekare kapalı depolama ile üretim tesisine sahip betonarme prefabrik yapıdan tasarlandı.

Tesis, kilit parke ve bordür taşının yanı sıra bims briket, beton briket ile kısmi hazır betonunu da üretebilecek. Söz konusu üretim, piyasaya göre en az yüzde 20 fiyat avantajına da sahip olacak.

Yıllık ortalama 300 bin metrekare kilitli beton parke taşı üretimi yapabilecek tesis, yıllık ortalama 325 bin metre de bordür taşı imalatı gerçekleştirebilecek. Günlük bin 200 metrekare kilit parke taşı veya bin 300 mtül de bordür üretebilen tesisin, 10 bin metrekarelik de parke stok alanı bulunuyor. Kılca, gerek ilçe merkezimizde gerekse merkeze uzak mahallelerimizdeki altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemelerimiz oldukça maliyetli projelerimiz arasında yer alıyor.

Bu bağlamda kaynaklarımızın doğru ve verimli bir şekilde kullanılması önemli hale geliyor. Bu yatırımızla altyapı çalışmalarımızın en büyük gider kalemlerinden biri olan kilit parke ve bordür taşında maliyetimiz düşecek ve en az yüzde 20 oranında tasarruf sağlayacağız” dedi.