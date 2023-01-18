Kastamonu'da üretilen kapılara Ortadoğu'dan talep

Fabrikada 140 kişiye istihdam sağlanırken üretilen kapılar, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt, Libya, Umman, Suudi Arabistan, Libya ve Lübnan başta olmak üzere Afrika ve Avrupa kıtalarındaki ülkeler ile Amerika'ya ihraç ediliyor.

Fabrikanın üretim müdürü Nadir Bideci, Kastamonu'nun yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olduğunu işaret etti. Ormanlardan elde edilen birinci sınıf keresteleri kapıya dönüştürdüklerini anlatan Bideci, “Ormana yakınlığın verdiği rekabet avantajı ve uygun fiyatla birlikte kaliteli kapıyı hem de ekonomik olarak fabrikanın fiziki yapısıyla birleştirerek piyasaya sunabiliyoruz. Buradaki üretim kapasitemiz çok yüksek. Aylık yaklaşık 15 bin kapı üretme kapasitesine sahibiz” dedi.

Üretilen kapıların yurt içi ve yurt dışında yoğun talep gördüğünü ifade eden Bideci, yurt içinde 25'in üzerinde bayilerinin olduğunu aktardı. Bütün üretimin Kastamonu'daki fabrikada gerçekleştiğini aktaran Bideci, “Yurt dışındaki müşterilerimiz internet üzerinden ve yurt dışındaki bayilerimizden bize ulaşabiliyorlar. Birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Kapımızın kaliteli ve sağlam olması aynı zamanda yangına dayanıklı kapı üretmemiz nedeniyle Arap ülkelerinden ciddi rağbet görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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