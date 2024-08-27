Keşan'da kurulacak 'yeşil' OSB için arsa ön tahsis imzaları atıldı

Keşan OSB'nin ilçeye büyük değer katacağını belirten Vali Yunus Sezer, "Sanayi ve tarım artık birbirini tamamlayan sektörler haline geldi. Biz OSB'leri planlarken 'yenilenebilir, yeşil ve yenilikçi' yani '3Y' olarak planlıyoruz" diye konuştu.

3 firmaya yapılacak ön tahsisin bedeli: 500 milyon dolarlık yatırım

İmza töreninde katma değer üreten, yeşile duyarlı ve yenilikçi firmalarla çalışacaklarını vurgulayan Sezer, bölgedeki vatandaşların da iş sahibi olacağını ve 3 firmaya yapılacak ön tahsisin bedelinin 500 milyon dolar yatırım olduğunu kaydetti.

Törene, Edirne Vali Yardımcısı Vekili ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ve iş insanları katıldı.