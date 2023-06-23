Kırayoğlu’ndan genç girişimcilere ‘fırtınada uyuma’ tüyoları

Karaman Dernekler Yerleşkesi’ndeki eğitimde AB Proje Koordinatörü ve KOBİ Girişimcilik Mentörü Arzu Kırayoğlu, ‘Fırtınada Uyuyabilir misin?’ başlıklı sunumu ile katılımcılara zorlu ekonomik koşularda başarılı bir girişimci olabilmenin tüyolarını anlattı.

Kırayoğlu, anekdotlar ile örneklendirerek gerçekleştirdiği eğitimde, gençlere belirsizliklere karşı kaygılı olmamak gerektiğini söyledi.

“Okullar bitti, mezun oldunuz. Peki şimdi ne yapacaksınız?” sorusuyla programa başlayan Arzu Kırayoğlu, “Belirsizlik genç arkadaşlarımızın gelecek kaygılarını artırıyor. Şu an fırtına bizim için içinde bulunduğumuz şartlar diyebilirsiniz. Her sabah bir belirsizliğe uyanıyor olabilirsiniz. Gençlerin ‘maaşımı nasıl kazanacağım’ endişesi sarıyor. Bununla baş etmenin yollarını hayatın gerçekleri ile konuşuyoruz” dedi.

İnanç, girişimcinin temel gıdası

Her şeyin başının inanmak olduğunu vurgulayan Arzu Kırayoğlu, “İnanç, bir girişimcinin en temel gıdasıdır. Bu bağlamda kendinize şu soruları sorun: Sıkıntılara karşı madden ve manen ne kadar hazırız? Fırtınada giden bir gemisiniz. Yelkenleriniz açık. Ne yapacaksınız? Hangi önlemleri alacaksınız?” şeklinde konuştu.

Yeni nesil girişimciliğin rengi yeşil

Arzu Kırayoğlu, ‘Gençler için Yeşil Girişimcilikte İş Planları Eğitim Rehberi’ başlıklı sunumunda da AB projelerine değindi. Arzu Kırayoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çevresel sorunlar iklim problemleri üretimin doğaya verdiği zararlar dikkate alınıp, yeni girişimcilerin yeşil ekonomiyi destekler projeler gelişmesi için bir rehber hazırlandı. Tüm ülkeler için aynı rehber çalışması planlanmış olup, bu bağlamda modül 6 dilde hazırlandı. Bu rehber ile hedefimiz genç işsizliğe ve Avrupa Birliği'nin iklimle ilgili çalışmalarına yardımcı olmak. Genç girişimciler artık iş planlamasını yeni nesil girişimcilik rehberine bağlı olarak geliştirecek.”

“Yabancı dili olmayan eksi bir başlıyor”

Bir girişimcinin olmazsa olmazının yabancı dil olduğunun altını çizen Kırayoğlu, “İngilizce'yi turistik değil, mesleki açıdan biliyor olmak önemli. İnternetin bu denli yaygın olduğu, online eğitimler bu denli kullanılırken yabancı dil şart. Artık bir dil yeterli değil, iki dil bilmek gerek. Bilmeyen hayata eksi bir ile başlıyor” dedi. Arzu

Eğitimde ayrıca iş planlama, SWOT analizi, pazarlama karması, networking, işletmenin mali yapısının belirlenmesi ve yönetilmesi, finansal kaynaklar, fikri mülkiyet hakları, stratejiler konuları anlatıldı.