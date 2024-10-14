Konya, orta-yüksek ve yüksek teknolojiye odaklandı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Konya, yeni bir kalkınma stratejisiyle ilçelerle birlikte topyekun bir kalkınma hareketine odaklandı. Konya’nın Türkiye’nin yeni sanayi üretim merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Özellikle son 50 yılda verdiğimiz sanayileşme mücadelesinde çok önemli başarılar elde ettik. Bugün Türkiye’nin 10. büyük ihracatçı şehriyiz.

Düşük teknoloji üretiminden neredeyse tamamen çıktık. Hedefimiz, orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji üretimini artırmak” şeklinde konuştu. DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya sanayisinin yeni kalkınma stratejisi, ihracat, yeşil dönüşüm, karbon ayak izi ve insan kaynağı konularında Konya’nın gelecek vizyonu için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Konya’nın üretim gücünü her geçen gün artırdığını belirten Başkan Büyükeğen, Türkiye ihracatının yüzde 3,2 arttığı bu yılın ocak-eylül döneminde, Konya’nın ihracat artışının yüzde 6,1 ile Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. Konya sanayisinin düşük teknolojiden çıkarak, orta yüksek teknolojiye odaklandığını, orta-yüksek teknolojinin toplam üretim içerisindeki payının yüzde 47,5 seviyelerine ulaştığını aktaran Büyükeğen, şehrin yeni bir sıçrama tahtasında olduğunun altını çizdi.

Şehrin yeni kalkınma stratejisi: İlçelerle birlikte topyekun kalkınma

Büyükeğen, “Bundan sonraki hedefimiz orta-yüksek ve yüksek teknoloji üretip ihraç etmek. Bu hedefe ulaşmak için kurduğumuz Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgemizde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 7 üniversitenin, kamu ve özel sektörün ortak olduğu, yönetimini birlikte gerçekleştirdiği Innopark, bölgemizde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesinde önemi bir rol üstlenmiş durumda.

Buradaki atölyelerde ve ofislerde yer alan 73 katılımcı firmamız, akıllı üretim, artırılmış veya sanal gerçeklik, otonom sistem, yapay zekâ, siber güvenlik, sensör, robotik, haberleşme, biyoteknoloji, tarım, gıda teknolojisi alanlarında ürünler, yazılımlar ve teknolojiler geliştiriyor, bölgesel ve ulusal kalkınmaya güçlü destek sağlıyor. Innopark’taki firmalarımız, 2 milyon 200 bin dolara yakın ihracat gerçekleştirdi, 35’i uluslararası olmak üzere 152 adet patent başvurusu yaptı. Yine firmalarımız 367 ürün geliştirdi. Bu ürünlerin büyük çoğunluğu da, prototip aşamasını geçerek, ticarileşmiş durumda” dedi.

Konya Sanayi Odası olarak, Konya’nın yeni kalkınma stratejisini ilçelerle birlikte topyekun kalkınma olarak belirlediklerini anlatan Büyükeğen, şunları söyledi: “Şehrimizde 12 organize sanayi bölgemiz var. Bu OSB’lerden 2 tanesi şehir merkezimizde, 10 tanesi ilçelerimizde bulunuyor. Merkezdeki organize sanayi bölgelerimizde nerede ise yüzde 100 doluluğa ulaştık. Ancak ilçe OSB’lerimiz halen yatırımcılarını bekliyor. Biz Konya Sanayi Odası olarak şehrimize yapılacak yeni yatırımların, ilçe OSB’lerimiz olması gerektiği düşüncesindeyiz. Oda olarak, bu konuda Türkiye’nin önemli araştırma kuruluşlarından Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı-TEPAV ile birlikte bir çalışma hazırladık.

‘Konya İçin Yeni Bir Kalkınma Stratejisi’ isimli raporumuzda, şehrimizin mevcut üretim kapasitesini, gelişmişlik düzeyini ortaya koyarken, deprem riski dolayısı ile yeni yapılacak yatırımların Marmara Havzası yerine, Konya’ya yapılması gerektiği gerçeğini bir kez daha gördük. Şehrimize kazandırılacak yeni yatırımların da şehir merkezinin yanı sıra, ilçelerimizdeki organize sanayi bölgelerine yapılması gerektiği, böylelikle topyekûn bir kalkınma sağlanacağı ortaya konmuştu.

İhracatçı firma sayısı 3 bin 500’e ulaştı

Türkiye’nin önemli ihracat merkezlerinden biri haline gelen Konya’da, 3 bin 500’e yakın ihracatçının 195 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Başkan Büyükeğen, “İhracat yapan firma sayımız her geçen yıl artıyor. İhracatçı firma sayımız son 5 yılda yüzde 44 artarak, 2 bin 400’den 3 bin 500’e yükseldi. İhracatçılarımızın azimli çalışmalarıyla, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 10 ili arasında yer almayı başardık. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 195 ülkeye, 3 miyar 305 milyon dolar ihracat yaptık. İhracatımız son yıllardaki yükseliş ivmesini hız kesmeden devam ettiriyor.

Yine bu yılın Ocak-Eylül döneminde ihracatımızı yüzde 6,1 oranında artırarak, yüzde 3,2 olan Türkiye ortalamasının çok üzerinde artırdık ve 2 milyar 609 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İnşallah bu yılın sonunda yeni bir rekor kırmış olacağız. Konya’mızın önemli özeliklerinden biri de, çok mozaikli bir üretim yapısına sahip olması. Bugün, otomotivden makineye, kimyadan savunma sanayine, plastikten ayakkabıya ve gıdaya değin çok geniş bir yelpazede üretim yapıyor, ihracat gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

KSO, Türkiye’nin mesleki eğitim odaklı ilk istihdam fuarını düzenledi

Oda olarak öncelikli çalışma başlıklarından birinin de mesleki eğitim olduğunu aktaran Başkan Mustafa Büyükeğen, bu alanda Türkiye’nin ilk mesleki eğitim odaklı istihdam fuarını Konya’da gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu yıl Konya’da Mesleki Eğitim Seferberliği ilan ettiklerinin altını çizen Büyükeğen, “Başlattığımız bu seferberlik kapsamında, Türkiye’de ilk olan mesleki eğitim odaklı istihdam fuarını gerçekleştirdik. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarımız, sanayicilerimiz ile meslek lisesi öğrencilerimiz ve mezunlarımız arasında adeta bir köprü görevi gördü. 90 firma, kurum ve kuruluşun stant açtığı bu fuarımızda, 4 bin 332 meslek lisesi öğrencimiz ve mezunumuz, 7 bin 549 iş görüşmesi gerçekleştirdi” diye konuştu.

KSO, Konya sanayisini yeşil dönüşüme hazırlıyor

Yeşil dönüşüm noktasında Türkiye’nin en aktif çalışan Odalarından biri olduklarını ve bu alanda öncü çalışmalar yaptıkları bilgisini paylaşan Büyükeğen, KOP Bölgesi’nin ilk ve tek Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketi olduklarını duyurdu. Konya Sanayi Odası bünyesindeki Enerji Verimliliği Etüt Merkeziyle firma ve kurumlara giderek enerji verimliliği etüt çalışması yaptıklarını vurgulayan Başkan Büyükeğen, şöyle devam etti: “Sanayicilerimizi yeşil dönüşüme hazırlamak için, bu sürecin en önemli bileşeni olan enerji verimliliğine büyük önem veriyoruz.

Bu kapsamda, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile birlikte Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı Projesini hayata geçirdik. Enerji Verimliliği Etüt Merkezimiz bünyesinde faaliyetlerini yürüten bu aracımızla, 62 firma ve kurumda enerji verimliliği ölçümleri yaptık. Yaptığımız bu ölçümler ile firmalarımıza, yıllık 6 milyon 152 bin dolar tutarında 6 bin 600 TEP enerji tasarrufu imkanı sunduk.

Yıllık 39 bin 500 ton karbon salınımının da önüne geçmiş olduk.” Oda olarak, döküm sektörüne yönelik 5 milyon dolar bütçeli Konya Döküm Kümelenmesi Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi’ni de hayata geçirdiklerini ve bu projeyle 15 firmanın yeşil dönüşümüne katkı vereceklerini duyuran Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasına tabi olacak öncelikli sektörlerden biri olan döküm sektörümüzün yeşil dönüşüm sürecini desteklemek amacıyla Konya Döküm Kümelenmesi Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projemizi hayata geçirdik.

Ticaret Bakanlığımız tarafından kabul edilen 5 milyon dolar bütçeli bu projemizle, sektördeki 15 firmamızın yeşil dönüşümüne destek vererek, karbon ayak izlerini azaltmış ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine geçişlerini sağlamış olacağız. Bunun yanında, 15 yeni firmamız için de, yeni bir Ur-Ge Projesi çalışmasını da başlattık.”

Konya sanayisinin karbon ayak izi KSO tarafından hesaplanıyor

Konya Sanayi Odası’nın, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile birlikte yeni bir projeyi daha hayata geçirdiğini, bu proje kapsamında tüm sanayi işletmelerinin kurumsal karbon ayak izlerini standartlara uygun bir şekilde hesaplayıp raporlayabileceklerini kaydeden Büyükeğen, projenin detaylarını şu şekilde anlattı: “Kamu kurumlarımız ve sanayi işletmelerimizin bu platformda oluşturacağı raporlar, doğrulanabilir raporlar olacak.

Ayakizi.org. tr olarak hizmete açtığımız bu platformda, üyelerimiz aynı zamanda yeşil mutabakatla ilgili güncel bilgilere ulaşabilecekleri gibi, üretimde kullanacakları cihaz ve makinaları enerji verimliliği, karbon ayak izi gibi verilerle karşılaştırma imkanına kavuşacak. Sanayi işletmelerimizin yeşil dönüşümü de kapsayan ikiz dönüşüm sürecini de öncelikli çalışma alanlarımız arasına aldık. Sanayicilerimizin dijitalleşerek rekabet güçlerini artırması ve karbon ayak izlerini azaltması için tüm üyelerimizin Dijital Olgunluk Analizini ücretsiz olarak yapmaya başladık. Bu tür çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.”

En büyük ihtiyaç insan kaynağı

Konya sanayisinin en önemli sorunlarının başında insan kaynağı geldiğini de ifade eden Başkan Mustafa Büyükeğen, şehrin daha fazla üretmek ve ihracat yapmak için insan kaynağı sorununu ve mesleki eğitim konusunu çözmesi gerektiğini aktardı. Başkan Büyükeğen, bir yandan gençlerin meslek liselerine daha fazla yönlendirilmesi gerektiğini vurgularken, diğer yandan da yabancıların kayıtlı bir şekilde istihdam piyasasına dahil edilmesi için yasal düzenlemelerin hızla yapılması gerektiğini söyledi.

Büyükeğen, “Sanayicilerimiz daha fazla üretmek, daha yüksek katma değerli üretim ve ihracat yapmak istiyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada, sanayimizin en büyük sorunu insan kaynağı haline geldi. Bu sorunu acilen çözüme kavuşturmamız lazım. Gençlerimizi, meslek liselerine yönlendirmeye, mesleki eğitimi teşvik etmeye devam etmeliyiz. Bunu yaparken, ülkemizdeki yabancıların kayıtlı bir şekilde çalıştırılması ile ilgili yasal düzenlemeleri de hızla yapmak zorundayız” dedi.