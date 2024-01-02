KTO Başkanı Öztürk: Sıkı para politikası bu yıl da devam edecek

Öztürk, “2023 yılı dünya ekonomisinde, pandemi ile başlayan, Rusya-Ukrayna savaşı ile hızlanan, gıda ve enerji tedariğindeki dar boğaz ile yaygınlaşan yüksek enflasyon, enerji, gıda ve emtia fiyatlarındaki artış başta olmak üzere birçok alanda mücadele verilen bir yıl oldu. Enerji, gıda ve hizmet sektöründeki enflasyonlar canlı talep nedeniyle halen yüksek gerçekleşiyor.

Burada kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar küresel ekonomide sıkı para politikalarının 2024 yılında da süreceği gözükmektedir” diye konuştu. Konuşmasına 2023 yılında gerçekleştirilen oda faaliyetleri ile devam eden Öztürk, “2023 yılında Konya Ticaret Odası, üyelerine verdiği hizmetin kalitesini artırmaya devam etti. Türkiye’de ve dünyada sayılı odalar arasına girme yolunda bu yıl da başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Meclis üyelerimizin desteğiyle, şehrimizin ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda Odamızın gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve projelerde ilerleme kaydettik.

Konya Ticaret Odası’nı, şehrimiz ve ülkemiz sınırlarını aşan bir yapıya sahip, dünya çapında Marka Oda haline getirmenin gururunu yaşıyoruz. İştiraklerimiz ile Konya ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettik. Konya Ticaret Odası olarak, şehrimiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama vizyonu ile şehrimize kazandırdığımız kurumlarla; Konya’nın dış ticaretinden istihdamına, sanayimizin üretim yapısının dönüşümünden, beşeri sermayemizin güçlenmesine kadar pek çok alanda faaliyet göstermeye gayret ediyoruz. 2024 yılında da Odamız, A sınıfı Akredite Oda olarak, üyelerine verdiği hizmetin kalitesini artırma hedefinde ilerlemeye devam edecektir” şeklinde konuştu.