Kuruyan ceviz ağaçları ekonomiye kazandırılıyor

Çatak'ta verimden düşen, çığ, sel, heyelan gibi doğal afetler nedeniyle zarar gören ceviz ağaçları, Kaymakamlık desteğiyle 8 yıl önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ahşap işleme atölyesinde işlenerek, ekonomiye kazandırılıyor. Usta öğreticilerden aldıkları eğitimlerle ahşap sanatını öğrenen gençler, kuruyan ağaçlarla masa, sandalye, satranç masası, süs eşyası, çerçeve, takı kutusu gibi ürünler tasarlıyor.

Kaymakam Sercan Sakarya, ceviz ağacı varlığıyla öne çıkan ilçede, gençlerin kuruyan ağaçları değerlendirmede meslek sahibi olduğunu belirtti. Sakarya, “Burada gençlerimiz, ahşabın nasıl işlendiği, nasıl boyandığını öğrenmektedir. Çatak cevizi meşhur. Süresini tamamlamış, aynı zamanda doğal afetler sonucu kırılan ceviz ağaçlarımızı burada üretime kazandırıyoruz” diye konuştu.

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