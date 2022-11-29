"Kuzey İzmir yatırım için Türkiye'nin en uygun bölgesi"

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi organizasyonunda, Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) ev sahipliğinde, ESBAŞ Teknoloji Merkezi Konferans Salonu'nda "2023'te Nasıl Bir Ekonomi" etkinliği düzenlendi.

Açılışta konuşan ESBAŞ ve BASBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, kuzey İzmir'in yatırım için Türkiye'nin en uygun bölgesi olduğunu söyledi. Serbest bölgelerin bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan, dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açsından gümrük hattı dışında sayılan bölgeler olduğunu belirten Güler, bu bölgelerle yabancı yatırımcıların çekilmesi, yatırıma bağlı istihdamın artırılması, yeni ve yüksek teknolojinin ülkeye girişi, ihracata yönelik üretim faaliyetlerinin artırılması, dış finansman imkanlarından daha fazla yararlanılmasının amaçlandığını ifade etti.

Güler, Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 2021'de kurulduğunu, yaklaşık 2 haftadır yatırımcı müracaatlarını aldıklarını anlatarak, bazı yatırımcıların teşvik aldıktan sonra inşaata başlayacak duruma geldiğini dile getirdi. Bölge için ülkeye katma değerde bulunacak teknolojisi olan, yeşile, istihdama önem veren şirketleri tercih edeceklerini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Çevreye duyarlı şirketler alacağız. Suyla ilgili yapılabilecek her tür yatırımı yapacağız, damlasını bile kaybetmeyeceğiz. Atık suyu etraftaki çiftçinin kullanması için arıtarak çıkartacağız. Gelecek şirketlerin çevreye duyarlı olmasını sağlayacağız. Kendi binalarımıza güneş enerjisi koyacağız, gelen yatırımcılar için de kuvvetle tavsiye edeceğiz. Yağmur suyunu kaybetmeyecek şekilde altyapımızı yapıyoruz. Toprak ve hava çok önemli, kirletilmemesine çok önem vereceğiz." diye konuştu.

Güler, Ege Serbest Bölgesi'ndeki tecrübe ile Batı Anadolu'nun daha hızlı büyüyeceğini belirterek, "İlk 5 yıl içinde oradan 500 milyon dolarla 1 milyar dolar arasında ihracat edebileceğimiz seviyeye geleceğimizi görüyorum." dedi.