LG, Gaziantep'teki ilk mağazasını açtı

Türkiye’de kendi mağazaları aracılığı ile büyümeyi hedefleyen LG Electronics (LG), 2019 yılından bu yana hız kesmeden LG Brandshop açmaya devam ediyor. Pandemi dönemi ve sonrasındaki zorlayıcı ekonomik koşullara rağmen yatırımcısını destekleyerek birbiri ardına mağaza açan LG, teknolojiseverleri ileri teknoloji ürünü beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra, ThinQ özelliği ile birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV’lere kadar yeni nesil ürünlerle buluşturuyor. Gaziantep’in ilk LG mağazası olan LG Brandshop Serter de, yeni nesil teknolojileri, Şehitkamil’de Gaziantepli tüketicilerin beğeni ve incelemesine sunuyor.

LG Brandshop’ların en ilgi çeken ürünleri arasında, son yıllarda artan hijyen ihtiyacı da göz önünde bulundurularak geliştirilen ürünler yer alıyor. LG’nin Steam (Buhar) teknolojisi ile ekstra temizlik sağlayan, alerjenleri yüzde 99,9’a varan oranda yok eden çamaşır makineleri, yine Steam teknolojisinin gücü ile çalışan bulaşık makineleri tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, yiyecekleri klasik buzdolaplarına göre, 7 güne kadar uzayan süreyle ilk günkü tazeliğinde tutan NatureFresh, yapay zekaya sahip, bulunduğu ortama ekstra şıklık katan TV’ler, ses sistemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, UV Nano teknolojisi ile serin ve ferah havanın yanı sıra, hijyenik hava da sunan klimalar ve hava temizleme cihazları, oyun ve iş dünyasına yönelik monitörler mağazaların diğer ilgi çeken ürünleri arasında yer alıyor. Üstelik, LG’nin ThinQ platformu sayesinde, ev sahipleri, çamaşır makinelerinden klimalara, buzdolaplarından televizyonlarına kadar çeşitli ev ürünleriyle etkileşimde bulunabiliyor, cihazlarını uzaktan yönetebiliyor, çalıştırıp kapatabiliyorlar.