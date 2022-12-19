  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 91,37 gram esrar, 4,67 gram metamfetamin, 106 sentetik hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan 7 aparat ele geçirildi. Aramalarda bulunan ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 91,37 gram esrar, 4,67 gram metamfetamin, 106 sentetik hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan 7 aparat ele geçirildi. Aramalarda bulunan ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.