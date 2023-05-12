Mehmet Seskır: Otomotiv sektöründe düne de yarına da bakamazsın

Sercan SELÇUK

Türkiye’de otomotiv sektörünün, özellikle üretim ve ihracat tarafında dünya genelinde etkili olan salgından etkilenmesine karşın, hem iç pazar hem de dış pazar performansıyla ekonomiye büyük katkı sağladığını söyleyen Başkan Mehmet Seskır, sektörün rahat bir nefes alması için seçim sorasına işaret etti.

Seçimlerden sonra sektör normale dönecek

Türkiye'nin otomotiv sektöründe Avrupa'ya kıyasla pozitif ayrıştığını ve iç pazarın canlı ve dinamik kalmaya devam ettiğini ortaya koyan Başkan Seskır ‘’Otomotiv sektöründe düne de yarına da bakamazsın. Sektörde önemli olan bugünün rakamları ve piyasa durumudur. Otomotiv sektörü içerisinde anlık dalgalanmalar ve bugünün piyasası çok önemlidir. Çünkü piyasada özellikle son dönemde dün sattığın arabayı bugün aynı fiyata alamıyorsun.

Uzun yıllardır sektörün içerisinde olarak otomotivde her sene işte yüzde 5, yüzde 8 arası oranları geçmeyecek şekilde zamlar gelmesine alışkındı. Bunu da belliydi. Herkes bilirdi. Ne zaman zam geleceği bilinirdi. Ama şimdi sisteme baktığın zaman 700 bin liraya sattığınız aracı üç gün sonra 750 bin liraya alamıyorsunuz. Bu da ticaretin önünü kesen bir durumdur. Esnafların da bu durumun sonucu olarak önü kesildi diyebiliriz. Bayilerde araç yok denmesinin de sebebi budur ama ben eminim ki seçimlerden sonra hepsi normale dönecek, sektör derin bir nefes alacak.’’ dedi.

Türkiye'de otomotiv sektörünün 150'den fazla ülkeye ihracat yapan bir hacme sahip olduğunu vurgulayan Seskır şunları söyledi: '' Sektörün makroekonomik açıdan ve Türkiye ekonomisi açısından bu konumunu sürdürmesi ve daha da geliştirmesi için yapılacak adımlar bellidir. Örneğin rekabetçi yapı korunmalı ve güçlendirilmeli, yerli otomobil projesinin yan sanayileri geliştirmesi sağlanmalı, ithalata bağımlı yapı kırılmalı, net ihracata daha fazla katkı sağlayan firmalara yönelik teşviklerin kapsamı genişletilmeli, sektör üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Özellikle yan sanayi firmalara verilen Ar-Ge desteklerinin artırılması bu sektörün gelişimini sağlayarak hammadde de dışa bağımlılığı azaltabilecektir.''

TOGG ile gurur duymamız lazım

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında da görüşlerini ifade eden Başkan Mehmet Seskır, aracın hem Türkiye’ye hem de Bursa’ya çok yakıştığını söyledi. ‘’Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan bir vatandaşın TOGG ile gurur duyması lazım.’’ diyen Seskır, ‘’Türkiye’nin ihracat rakamlarına da baktığımızda otomotiv sektörü ekonomimize yön veren bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün otomobil deyince ilk akla gelen illerden bir tanesi de tartışmasız Bursa'dır. Yerli ve milli aracımız TOGG’un da Bursa’da fabrika kurması nedeniyle sektörün şehirdeki payı hatırı sayılır ölçüde artmıştır. TOGG'un Gemlik'teki fabrika açılışında bizzat bulundum.

TOGG hem stratejisi hem teknolojisi hem de konumu itibariyeler bizlerin göğsünü kabartıyor. Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan bir vatandaşın TOGG ile gurur duyması lazım. Yani bizim en büyük gurur kaynağımız yerli ve milli lisans ile üretilen bu aracın benimsenmesidir. Ayrıca TOGG’un elektrikli araç statüsünde üretimi de geleceğe yönelik yapılan dünya standartlarında bir stratejinin mahsulü olduğunu göstermekte. Fabrika tam kapasite çalışmaya başladıktan sonra hem istihdam anlamında hem de üretim anlamında çok daha iyi bir noktaya gelecektir.’’ şeklinde konuştu.