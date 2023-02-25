Mersin Akdeniz Belediyesi depremzedeler için ‘Giysi Market’ kurdu

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak’ın çağrısıyla başlayan kampanya sayesinde mağazalar ve hayırseverlerin katkısıyla toplanan binlerce kullanılmamış kıyafet deprem mağduru vatandaşlara ulaştırılacak. Belediye hizmet binası yanında kurulan çadırlara konulan yeni giysiler, depremzede vatandaşlara ilk elden teslim edilecek.

Türkiye’nin, son bin yılın afetini yaşadığını dile getiren Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, depremin ilk gününden itibaren bölgeye arama kurtarma personeli ile birlikte onlarca iş makinesi gönderdiklerini ve çalışmaların halen sürdüğünü hatırlattı. Gültak, “Mersin’e göç eden depremzede vatandaşlarımızı da mahalle kültür sanat evlerimizde ve diğer tesislerimizde ağırlıyoruz. Akdeniz’de şu an binin üzerinde afet mağduru misafirimiz barınıyor. Hayırsever kişi, kurum ve derneklerin desteğiyle misafirlerimizin 3 öğün yemek ihtiyacını da karşılıyoruz” dedi.

Giysi desteği pazartesi gününden itibaren başlıyor

Gültak, "Akdeniz Kaymakamlığı’na kayıtlı olan ve Akdeniz ilçemiz sınırlarında misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımıza her türlü kıyafet desteğini sunacağız. Giyim marketimizde kadın, çocuk, genç her kesimin ihtiyacına cevap verebilecek sıfır kıyafetlerimiz hazır. Başvuran depremzede vatandaşlarımız, ihtiyaç duydukları giysileri buradan temin edebilecek. Hizmetimiz, 27 Şubat pazartesi günühayata geçiyor. İhtiyacı olan depremzedelerimizi giysi markete bekliyoruz. Misafirlerimize aile sıcaklığını yaşatarak, ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz ” diye konuştu.