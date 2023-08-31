Mersin Büyükşehir 730 ton atık ayrıştırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Sistemi’ne kayıt olan Büyükşehir Belediyesi, birim ve yerleşkelerine koyduğu atık ayrıştırma üniteleri ile son 3 yılda toplam 730 ton atık ayrıştırdı. Ayrıştırılan atıklardan biyobozunur atıklar bertaraf edilirken, kağıt, plastik ve bakım onarımdan çıkan tüm atıklar geri dönüşüme gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi bu sayede, tonlarca atığın doğaya ve çevreye olumsuz etkilerini en aza indirdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı’nda Sıfır Atık Yönetimi ve Denetim Şefi olarak görev yapan Çevre Yüksek Mühendisi Zeki Altun; Büyükşehir Belediyesi olarak, atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Altun, “2020 yılından bu yana birimlerimizden toplanan 200 ton civarında ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca Belediyemizin hizmet, bakım ve onarım faaliyetleri dahilinde toplanan yaklaşık 530 ton tehlikeli statüdeki atık da ayrı olarak geri kazanım firmalarına teslim edildi” dedi.

40 bin adet kıyafet ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

Kent genelinde bulunan Atık Giysi Kutuları’na atılan kullanılmamış kıyafetlerin de değerlendirildiğini kaydeden Altun, “Kentimizin birçok noktasında atık tekstil kutuları var. 2020 yılı itibariyle tekstil atıkları kaynağında ayrı toplatılarak, Dairemiz koordinasyonunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’yla beraber Kıyafet Evlerine teslim ediliyor. 2020’den bu yana yaklaşık 40 bin adet yeni kıyafet, Kıyafet Evlerinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza teslim edildi” ifadelerini kullandı.

“Atıklar geri önüştürüldüğünde, israf ve kirlilik önlenmiş oluyor”

Tüketim sonucu ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünün çevreye önemli katkı sağladığını ifade eden Altun, “Tüketimlerimiz sonucunda ortaya çıkan atıkların geri dönüştürülmesi durumunda, doğal kaynakların tüketimi asgari seviyeye düşecektir. Bu anlamda atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasıyla hem israf önlenmiş olacak hem doğal kaynaklarımız daha verimli hale gelecek, hem de hava, toprak ve su kirliliğinin önüne geçilmiş olacak” diye belirtti