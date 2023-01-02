Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Hali’nin inşaatına da başlayacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vahap Seçer, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (MESİAD) 32’nci Yıl Balosu’nda Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü mali yapısıyla yatırımları hız kesmeden sürdürdüğünü açıkladı. Yönetime geldiklerinde, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’yi toplam 530 milyon dolarlık borçla devraldıklarını hatırlatan Başkan Seçer, bugün itibarıyla toplam borcun 200 milyon dolar seviyelerine indiğini kaydetti.

“En şeffaf dönemi yaşıyoruz”

Katılımcı bir anlayışla kente hizmet sunduklarını da dile getiren Başkan Vahap Seçer, “Mersin belediyecilik tarihinin en şeffaf Büyükşehir Belediyeciliğini yapıyoruz” vurgusu yaptı. Yeni dönemde de ilk günkü gibi heyecanla Mersin’de marka projelere imza atacaklarına vurgu yapan Seçer, “Akdeniz ilçesinde 1/1000’lik imar planlarının 2. etap görüşmeleri sürüyor. İmar planlarının ardından Akdeniz’de çok güzel yatırımların başlayacağını görüyorum” dedi. Kentin gelişimine katkı sağlayacak projelerin takipçisi de olduklarını dile getiren Seçer, bundan 13 sene önce temeli atılan Erdemli Hali inşaatına yeniden başlandığını ve tesisi bitirdiklerini söyledi. Seçer, talep edildikten 2.5 yıl aradan sonra tahsisini aldıkları Anamur Hali’nin de inşaatına hızla başlayacaklarını açıkladı.

Anamur Hali örneğini vererek yerel derneklerin, kurumların devreye girmesiyle Bakanlıklarda işlerin değişebildiğini dile getiren Vahap Seçer, Nakliyeciler Sitesi konusunda Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Muhammet Gültak'ın iyi niyetli yaklaşımına teşekkürlerini iletti. Seçer, “Huzurkent’te 94 dekarlık bir arazi vardı. Akdeniz Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi davalıktı. Bizden önce başlamış dava, bizim dönemde neticelendi. O arazi bize geçti. Ancak Akdeniz Belediyesi'nin planlarda anlayış göstermesi lazımdı, oranın Nakliyeciler Sitesi olmasını sağlaması gerekiyordu. Bu katkıyı da yaptı. Sanırım Ocak ayı içerisinde ihalesi var. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımızın katkı verdiği projemiz oldukça güzel oldu” ifadelerini kullandı.

“İmar planları oldukça önemli”

Mersin’in imar planları hakkında da bilgiler veren Başkan Vahap Seçer, Mersin'in 1/5000'lik imar planlarının tamamlandığını hatırlattı. 1/1000’lik planların da Mezitli’de sorun kalmadığı, Yenişehir’de bitmek üzere olduğu, Toroslar’da devam ettiği ve Akdeniz’de de ikinci etap görüşmelerinin başladığı bilgisini veren Seçer, Akdeniz’deki bu planların önemine dikkat çekti. Seçer, “Akdeniz’de binlerce dekar arazi var. Lojistik, depolama alanları, sanayi ya da mesleki sitelerin yapımı için kritik önemde. İmar planlarının tamamlanması ile nitelikli işlere imza atmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı. Mersin Metro projesini de değerlendiren Başkan Seçer; İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir örneklerini vererek, “Allah aşkına Mersin'in neyi eksik” eleştirisini yaptı. Başkan Seçer, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınan ve süreç içerisinde 10 imbikten geçmiş Mersin Metrosu’nda finansman kullanımı yapmak için hala Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan imza beklediklerini anımsattı.

“İller Bankası’ndan bir delikli kuruş dahi almadım”

Merkezi hükümetten Mersin’in kalkınması için gereken yatırım beklentilerini de dile getiren Başkan Seçer, konuşmasında Çukurova Bölgesel Havalimanı, Pamukluk Barajı, Ana Konteyner Limanı, Çeşmeli-Taşucu Otoyolu, Lojistik Köy, Karaman'dan Gaziantep'e kadar Mersin'inde içinde olduğu hızlı tren, Sahil Bandı Projesi ve Mersin-Antalya Yolu yatırımlarına değindi. Değindiği yatırımlar arasında Pamukluk Barajı’nı özellikle vurgulayan Başkan Seçer, bu yatırımın ivedilikle neticelendirilmesi gerektiğini söyledi. Seçer, şunları kaydetti: “Pamukluk Barajı devreye alındıktan sonra şu anda içtiğiniz suyu, emin olun size yarı fiyatına verebiliriz. Bu konuda Bakanlıkla görüştüm. Bu milyarlık bir proje, MESKİ bunun altından kalkamaz. Belediye yatırımlarında da şahsen ciddi bir kredi kullanmadım. Öyle milyarlık hibeleri biz kullanamadık. Ben geldiğimden beri İller Bankası'ndan bana altyapı yatırımı için bir delikli kuruş dahi gelmedi.”

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