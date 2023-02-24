Mersin İŞKUR ile METKOSAD arasında protokol imzalandı

Burcu KAYA

‘Yeni Umutlar’ projesi kapsamındaki bu protokol ile 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Elazığ ve Adana illerinde bu büyük afete maruz kalan ve Mersin'e göç eden afetzedelerin işgücüne katılması ve hayatlarının idamesinin sağlanması amacıyla işe yerleştirme sürecinin işbirliği halinde yürütülmesi hedefleniyor.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu ve Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği Başkanı Ekrem Sağlam’ın imzaları ile gerçekleşen protokol töreninde Kutlu, Mersin’e gelen “afetzede” statüsündeki vatandaşlar için ilkini gerçekleştirdikleri bu protokolle kamu - işveren işbirliği ile Mersin’de bulunan iş arayan statüsündeki vatandaşlar gibi afetzede statüsündeki vatandaşların da yetkinliklerine uygun ve ivedilikle iş hayatına kazandırılmalarını hedeflendiğini belirtti.

Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği Başkanı Ekrem Sağlam da “Deprem bölgesinde olan veya depremden etkilenerek şehrimize gelen vatandaşlarımıza dernek üyelerimiz tarafından destekler oldu ve olmaya da devam edecek. Mersin İŞKUR ile yaptığımız bu protokol ile de kamuyla işbirliği içinde olacağız.

Konfeksiyon sektöründe iş arayan Mersin'de yaşayan vatandaşlarımız gibi deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın da hızlı şekilde dernek üyelerimizde bulunan uygun pozisyonlara yerleştirilmelerini sağlamak istiyoruz. Mersin şu ana kadar deprem bölgesinden 400 bine yakın göç aldı. Gelen vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılması ile hem bu vatandaşlarımız yaşam standartlarını iyileştirebilecekler, hem kamunun sorumluluklarının bir kısmına katkıda bulunulacak, hem de sanayici iş gücünü tekrar üretime kazandırmış olacaktır. Umarız en kısa sürede deprem bölgesindeki tüm yaralar sarılır ve şehirler eski canlılığına kavuşur” dedi.