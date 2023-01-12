Mersin Serbest Bölgesi'nde geçen yıl ticaret hacmi 4 milyar doları aştı

Bölgedeki firmaların geçen yıl 10 bin 464 kişiye doğrudan istihdam sağladığını aktaran Avcı, "Mersin Serbest Bölgesi'nde 292 yerli ve 101 yabancı sermayeli şirket faaliyeti söz konusu olup toplam firma sayısı 393'e ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Ticaret hacmi yüzde 19 artış gösterdi

Avcı, ticaret hacminin artış gösterdiğine işaret ederek, "Mersin Serbest Bölgesi'nde 2022'de yıllık ticaret hacmi, 2021'e göre yüzde 19 artış göstererek 4 milyar 12 milyon 791 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bölgenin ilk faaliyete geçtiği 1987'den bugüne kadarki 35 yıllık sürede gerçekleşen yıllık ticaret hacmi seviyelerinde en yüksek rakama 2022'de ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede işlem gören malların yüzde 81'inin sanayi, yüzde 19'unun tarım ürünleri grubunda yer aldığını belirten Avcı, en fazla ticaret yapılan ülkelerin ABD, Irak, Mısır, İtalya, Hollanda, Çin ve Almanya olduğu bilgisini verdi.

Yatırımcılara ayrılan alanların tamamı dolu

MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avcı, yatırımcılara tahsis edilen alanların uzun süredir yüzde 100 dolulukla çalıştığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cey Holding, yönetimini üstlendiği 4 liman, 14 lojistik terminal ve 2 serbest bölge ile intermodal taşımacılık sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak yılda yaklaşık 30 milyon ton yük elleçleme ve aynı anda 3 milyon ton depolama kapasitesiyle kaliteden ödün vermeden güvenli ve ihtiyaca özel çözümler bulmaktadır. Bu kapsamda yönetimini üstlendiği Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin, bölgede faaliyet gösteren yatırımcıların hizmet kalitesini artırmak ve potansiyel yeni yatırımcılara yatırım alanlarının sunulması amacıyla çalışmalarına ve yatırımlara devam etmektedir. Mersin Serbest Bölgesi'nde tüm yatırım alanlarının tahsis edilmiş olması sebebiyle yeni yatırım taleplerinin karşılanabilmesi, ülkemizin, bölgemizin yatırım, istihdam ve dış ticaret kapasitesinin artırılmasına katkı sunulmak üzere Cey Holding tarafından Mersin'de ikinci serbest bölge kurulması çalışmalarına başlanılmıştır."

MERSİN