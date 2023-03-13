Mersin tarımının omurgası ‘limon’ destek bekliyor

Türkiye’nin en büyük limon üretici ve ihracatçısı Mersin’de bu yıl azalan talep nedeniyle ihracatta sıkıntı yaşanıyor. Limon ihracatçısı içinde bulunduğu zor günleri atlatabilmek adına Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) başta olmak üzere destek istiyor.

Mersin ekonomisinin kalbi olan tarımın ve tarımın merkez ürünü olan limondaki sorunun çözülmemesi durumunda depremi yaşayan 11 ilin göç yükünü sırtlayan Mersin ekonomisinin büyük zarar göreceğine dikkat çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, “Turunçgil ürünlerinin değerlendirilmesi ve dış pazar kayıplarının önlenmesi için acilen bir dizi teşvik kararı alınması ve uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Gerekli önlemler alınmazsa bu sorun gelecek yılları da etkileyecektir” dedi.

“Ürünün geç hasat edilmesi gelecek yılları da etkiler”

Kızıltan sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarım, Mersin ekonomisinin omurgasıdır. Türkiye’nin en büyük limon üreticisi olan Mersin’de tarımın omurgası ise limon olarak kabul edilebilir.

Hayati bir ihracat kalemidir. Bu sene talebin az olmasından dolayı limon ihracatında büyük sorun yaşıyoruz. Bu aylarda ikinci, üçüncü kesimi yapılması gereken limon dalda bekliyor. Bu ürünlerin kesilmesi ve satılması gerekiyor. Soğuk hava depoları ve doğal Ürgüp depoları limonla doldu. Bu ürünün geç hasat edilmesi ise gelecek seneki üretimin azalmasına neden olacak.

Domino etkisi verecek bir zarardan bahsediyoruz. Bu nedenle, bir an önce ihracatçıya teşvik verilerek ürünlerin satılmasını sağlamak gerekiyor. Mersin, Hatay ve Adana turunçgil üretimi ve ihracatında en önemli merkezlerin başında gelmekte ve turunçgiller bölge ekonomisinin lokomotifi.

Yaş meyve sebze ihracatının en önde gelen firmalarının faaliyet gösterdiği Hatay'da yaşanan deprem felaketi tarım sektörüne de çok ciddi zarar verdi. Narenciye sezonunu içinde olmamızdan dolayı turunçgil üreticileri ve ihracatçıları derinden etkilendi.

Özellikle Hatay'da ihracat hedefli üretim yapan firmaların ihracat yapamaz hale gelmesinin olumsuz etkileri Adana ve Mersin'de dalga dalga yayılmış, turunçgil ürünlerinin milli ekonomiye kazandırılması ve dış piyasada değerlendirilmesi imkânsız hale gelmiştir.”

“Teşvik kararının alınması ve uygulanması zorunlu”

Üreticilerin ürününü hasat edememesi ve değerlendirememesi sadece çiftçinin veya ihracatçının değil, bu sektöre bağlı çalışanların da etkilendiğini belirten Kızıltan, sosyo-ekonomik yönden sıkıntıların derinleştiğine dikkat çekti.

Kızıltan “Bu durum bu şekilde devam ederse üreticiler gelecek yıl üretim masraflarını karşılayamaz hale gelecek. Turunçgil ürünlerinin değerlendirilmesi, dış pazar kayıplarının önlenmesi için acilen bir dizi teşvik kararı alınması ve uygulanması zorunlu hale geldi.

Mersin ekonomisinin kalbi olan tarımda ve tarımın merkez ürünü olan limondaki sorun çözülmezse, depremi yaşayan 10 ilin göç yükünü sırtlayan Mersin ekonomisi büyük zarar görecek. Mersin ve bölge illeri limon üreticisi ve ihracatçısı DFİF başta olmak üzere, destekler bekliyor” şeklinde konuştu.