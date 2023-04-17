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Mersin Ticaret Borsası, sertifikalı barbunya tohumu dağıttı

Mersin Ticaret Borsası tarafından, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı köylerinde faaliyet gösteren 120 çiftçiye toplam 13 ton birinci kademe sertifikalı barbunya tohumu dağıtımı yapıldı.

Haber Merkezi
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Mersin Ticaret Borsası Yö­netim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, 11 ilimizi sarsan depremlerin en fazla et­kilediği alanlardan biri olan ta­rım ve gıda sektörüne dikkat çe­kerek, “Ülkemizin tarım alanla­rının yüzde 16,9’luk kısmı ve gıda üretiminin yüzde 20’sinden faz­lası bu bölgededir.

Deprem böl­gesinin tarım sektörü gayrisafi hasılasındaki payı yüzde 15,1’dir. Türkiye’nin tarımsal ihracatının beşte biri bölgedeki illerimize aittir. Bu illerin üretim, yatırım, ihracat ve istihdam açısından ül­ke ekonomisine büyük katkıla­rı bulunmaktadır” dedi.

Başkan Özdemir, tarımsal üretimde sür­dürülebilirliğin sağlanması için Mersin Ticaret Borsası olarak, Kahramanmaraş ilinin Afşin il­çesine bağlı ve büyük çoğunluğu Çobanbeyli olmak üzere Emiril­yas, Hüyüklü, Arıtaş/Yeşilyurt ve Yeşilyurt/Mustafakemalpaşa köylerinde faaliyet gösteren 120 çiftçiye toplam 13 ton birinci ka­deme sertifikalı barbunya tohu­munu hibe olarak dağıttıklarını kaydetti.

Afşin Bölgesi’nde hava koşul­larına göre nisan sonu ve mayıs ayı başında başlayacak olan bar­bunya ekim faaliyetlerinin sek­teye uğramaması amacıyla ça­lışma yaptıklarını belirten Baş­kan Özdemir, bu süreçte sadece sertifikalı tohum dağıtımı ile sı­nırlı kalmayacaklarını, tohum­culuk şirketlerinin ekimden ha­sada kadar çiftçilere ücretsiz hizmeti sağlayacağını ifade etti.

Sektörün ayni ve nakdi desteğe ihtiyacı var

Deprem sürecinin etkilerinin uzun vadeli olarak devam ede­ceği dikkate alındığında gıda ar­zı ve güvenliği açısından tarım­sal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasının en önemli önce­likleri olduğunu aktaran Başkan Özdemir, “Bugüne kadar Mersin Ticaret Borsası olarak imkanla­rımız çerçevesinde ayni ve nak­di yardımlarda bulunduk. Şimdi ise Borsamız tarafından kuru­lan Mersin Ticaret Borsası To­humculuk A.Ş. vasıtasıyla bir kez daha taşın altına elimizi ko­yuyoruz. Amacımız sıkıntılı bir dönemden geçen çiftçilerimi­zin üretim faaliyetlerini sürdü­rebilmeleri için tohum ihtiyaç­larının karşılanmasına mevcut katkı sunmaktır. Mersin Ticaret Borsası olarak gerçekleştirdi­ğimiz bu faaliyetin sektörümüz açısından bir örnek teşkil etme­sini temenni ediyorum.

Her tür­lü ayni ve nakdi yardım bu süre­ci destekleyecektir. Elinde im­kânı olan kurum ve kuruluşların bu işe daha çok eğilerek, deprem bölgesinde ekilmeyen ya da eki­lemeyen yerlere zaman geçme­den çeşitli tohumlar ulaştırarak üretime katkı sağlanmasının büyük önem taşıdığını düşünü­yorum” dedi.