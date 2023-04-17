Mersin Ticaret Borsası, sertifikalı barbunya tohumu dağıttı

Mersin Ticaret Borsası Yö­netim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, 11 ilimizi sarsan depremlerin en fazla et­kilediği alanlardan biri olan ta­rım ve gıda sektörüne dikkat çe­kerek, “Ülkemizin tarım alanla­rının yüzde 16,9’luk kısmı ve gıda üretiminin yüzde 20’sinden faz­lası bu bölgededir.

Deprem böl­gesinin tarım sektörü gayrisafi hasılasındaki payı yüzde 15,1’dir. Türkiye’nin tarımsal ihracatının beşte biri bölgedeki illerimize aittir. Bu illerin üretim, yatırım, ihracat ve istihdam açısından ül­ke ekonomisine büyük katkıla­rı bulunmaktadır” dedi.

Başkan Özdemir, tarımsal üretimde sür­dürülebilirliğin sağlanması için Mersin Ticaret Borsası olarak, Kahramanmaraş ilinin Afşin il­çesine bağlı ve büyük çoğunluğu Çobanbeyli olmak üzere Emiril­yas, Hüyüklü, Arıtaş/Yeşilyurt ve Yeşilyurt/Mustafakemalpaşa köylerinde faaliyet gösteren 120 çiftçiye toplam 13 ton birinci ka­deme sertifikalı barbunya tohu­munu hibe olarak dağıttıklarını kaydetti.

Afşin Bölgesi’nde hava koşul­larına göre nisan sonu ve mayıs ayı başında başlayacak olan bar­bunya ekim faaliyetlerinin sek­teye uğramaması amacıyla ça­lışma yaptıklarını belirten Baş­kan Özdemir, bu süreçte sadece sertifikalı tohum dağıtımı ile sı­nırlı kalmayacaklarını, tohum­culuk şirketlerinin ekimden ha­sada kadar çiftçilere ücretsiz hizmeti sağlayacağını ifade etti.

Sektörün ayni ve nakdi desteğe ihtiyacı var

Deprem sürecinin etkilerinin uzun vadeli olarak devam ede­ceği dikkate alındığında gıda ar­zı ve güvenliği açısından tarım­sal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasının en önemli önce­likleri olduğunu aktaran Başkan Özdemir, “Bugüne kadar Mersin Ticaret Borsası olarak imkanla­rımız çerçevesinde ayni ve nak­di yardımlarda bulunduk. Şimdi ise Borsamız tarafından kuru­lan Mersin Ticaret Borsası To­humculuk A.Ş. vasıtasıyla bir kez daha taşın altına elimizi ko­yuyoruz. Amacımız sıkıntılı bir dönemden geçen çiftçilerimi­zin üretim faaliyetlerini sürdü­rebilmeleri için tohum ihtiyaç­larının karşılanmasına mevcut katkı sunmaktır. Mersin Ticaret Borsası olarak gerçekleştirdi­ğimiz bu faaliyetin sektörümüz açısından bir örnek teşkil etme­sini temenni ediyorum.

Her tür­lü ayni ve nakdi yardım bu süre­ci destekleyecektir. Elinde im­kânı olan kurum ve kuruluşların bu işe daha çok eğilerek, deprem bölgesinde ekilmeyen ya da eki­lemeyen yerlere zaman geçme­den çeşitli tohumlar ulaştırarak üretime katkı sağlanmasının büyük önem taşıdığını düşünü­yorum” dedi.