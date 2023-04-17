Mersin Ticaret Borsası, sertifikalı barbunya tohumu dağıttı
Mersin Ticaret Borsası tarafından, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı köylerinde faaliyet gösteren 120 çiftçiye toplam 13 ton birinci kademe sertifikalı barbunya tohumu dağıtımı yapıldı.
Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, 11 ilimizi sarsan depremlerin en fazla etkilediği alanlardan biri olan tarım ve gıda sektörüne dikkat çekerek, “Ülkemizin tarım alanlarının yüzde 16,9’luk kısmı ve gıda üretiminin yüzde 20’sinden fazlası bu bölgededir.
Deprem bölgesinin tarım sektörü gayrisafi hasılasındaki payı yüzde 15,1’dir. Türkiye’nin tarımsal ihracatının beşte biri bölgedeki illerimize aittir. Bu illerin üretim, yatırım, ihracat ve istihdam açısından ülke ekonomisine büyük katkıları bulunmaktadır” dedi.
Başkan Özdemir, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için Mersin Ticaret Borsası olarak, Kahramanmaraş ilinin Afşin ilçesine bağlı ve büyük çoğunluğu Çobanbeyli olmak üzere Emirilyas, Hüyüklü, Arıtaş/Yeşilyurt ve Yeşilyurt/Mustafakemalpaşa köylerinde faaliyet gösteren 120 çiftçiye toplam 13 ton birinci kademe sertifikalı barbunya tohumunu hibe olarak dağıttıklarını kaydetti.
Afşin Bölgesi’nde hava koşullarına göre nisan sonu ve mayıs ayı başında başlayacak olan barbunya ekim faaliyetlerinin sekteye uğramaması amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Başkan Özdemir, bu süreçte sadece sertifikalı tohum dağıtımı ile sınırlı kalmayacaklarını, tohumculuk şirketlerinin ekimden hasada kadar çiftçilere ücretsiz hizmeti sağlayacağını ifade etti.
Sektörün ayni ve nakdi desteğe ihtiyacı var
Deprem sürecinin etkilerinin uzun vadeli olarak devam edeceği dikkate alındığında gıda arzı ve güvenliği açısından tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasının en önemli öncelikleri olduğunu aktaran Başkan Özdemir, “Bugüne kadar Mersin Ticaret Borsası olarak imkanlarımız çerçevesinde ayni ve nakdi yardımlarda bulunduk. Şimdi ise Borsamız tarafından kurulan Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk A.Ş. vasıtasıyla bir kez daha taşın altına elimizi koyuyoruz. Amacımız sıkıntılı bir dönemden geçen çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için tohum ihtiyaçlarının karşılanmasına mevcut katkı sunmaktır. Mersin Ticaret Borsası olarak gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetin sektörümüz açısından bir örnek teşkil etmesini temenni ediyorum.
Her türlü ayni ve nakdi yardım bu süreci destekleyecektir. Elinde imkânı olan kurum ve kuruluşların bu işe daha çok eğilerek, deprem bölgesinde ekilmeyen ya da ekilemeyen yerlere zaman geçmeden çeşitli tohumlar ulaştırarak üretime katkı sağlanmasının büyük önem taşıdığını düşünüyorum” dedi.