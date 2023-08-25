Mersin’de ‘liman yatırımı’ için güç birliği çağrısı geldi

Mersin İli Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı’nda, oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanları turizmden, ticarete her alanda gelişimin sağlanması için ulaşım projelerinin tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda Mersin Ana Konteyner Liman yatırımına başlanması için el birliğiyle çalışılması gerektiği vurgulanırken ayrıca artan yatırımlarla birlikte mavi yakalı personel bulma konusundaki sorunun çözümünde meslek liselerinin önemine değinildi. Toplantıda konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, oda ve borsaların üyeleriyle birlikte kentlerde önemli bir güç olduğunu söyledi.

Mersin Ana Konteyner Limanı yatırımının başlaması için ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, “Taşucu Otoban sorununu da önemsiyoruz. Batıya ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kentimize yatırımlar giderek artıyor ve beraberinde personel bulma sıkıntısı da büyüyor. Tırlarımız var ama şoför yok.

Çözüm olarak meslek liseleriyle koordineli olmalı, bu liselerin cazibesini artıracak çalışmalar içine girmeliyiz” dedi. Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Başkanı Cihad Lokmanoğlu da hep birlikte aynı konunun çözümü için bir araya gelebilmek gerektiğini kaydederek, sorunların çözümünde kent lobisi oluşturulması gerektiğini belirtti.

“Fizibilite çalışmasının olmaması büyük eksiklik”

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Ana Konteyner Limanı’nın halen fizibilite çalışmasının bulunmamasının büyük eksik olduğunu kaydederek, aynı zamanda lojistik kenti Mersin’e bir lojistik merkez beklediklerini söyledi.

Kuraklık sorununun çözümü için ise Pamukluk Barajı’nı işaret eden Özdemir, “Eğer şu an için yüzde 70 üzerinde su tutan Pamukluk Barajı’nda ishale hattı yatırımı yapılamıyorsa Berdan ile Pamukluk arası su aktarımı yapılıp yapılamayacağı üzerinde çalışmalıyız” dedi. Mersin ekonomisi için narenciyenin önemine de değinen Özdemir, bu yıl yüksek rekolte beklenen narenciyede iç tüketimin yeterli olmayacağına vurgu yaparak, üreticinin mağduriyetini önlemek amacıyla ihracatın artırılması için destek verilmesi gerektiğini belirtti.

“Altyapımız büyüyen Silifke’ye yeterli gelmiyor”

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar da Çeşmeli – Taşucu, Mut ve Anamur yollarının yapımını dile getirerek, bu sorun çözülmezse ticaretin de turizmin de gelişemeyeceğini vurguladı. Silifke’nin tarım ve turizmle öne çıkmasının yanı sıra nükleer santralle de büyümeye devam ettiğini kaydeden Kaynar, bu gelişmeler karşısında yetersiz kalan altyapılarının güçlendirilmesi için destek beklediklerini söyledi.

“Adana ile Mersin için ortak çalışmalar yürütmeliyiz”

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan Tarım Meslek Lisesi’ni bu dönem faaliyete geçireceklerini söyledi. Tarsus’taki projelerin hayata geçirilmesinde önemli sorunlar yaşamadıklarını belirten Koçak, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile Agropark’ta yatırımcılara tahsislerin başladığını belirterek, tarımla ilgili Ar-Ge firmalarının Agropark’a yönlendirilmesini beklediklerini dile getirdi.

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, lisanslı depoculuk faaliyetlerinin işlevselliğini kazanabilmesi için sürdürülebilir olmasının önemine değinerek, lisanslı depolarda stoklanan tarım ürünlerinin alım satım işlemlerinden doğan ve yıl sonunda sona erecek olan vergi istisnasının devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti. Teke, tüm Türkiye’ye örnek olabilecek bir proje olan, tarımda basınçlı sulama sistemi kurulması projelerinin de hayata geçirilmesi için finansman ihtiyacı olduğunu belirtti. Teke, son olarak ticari alışverişlerinde ve vergi ödemelerinde kullandıkları ticari kredi kartlarının limitlerinin artırılması yönünde de çalışmaların yapılmasını dile getirdi.

Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) hakkında bilgi veren MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da, TÜİOSB’nin tarım dışı alanlarda kurulduğunu belirterek, alt yapı yatırımlarının yapılarak arazinin firmaların fabrika inşaatına başlamalarına hazır hale geldiğini söyledi. Arazi tahsislerinde ciddi miktarda doluluğa ulaşıldığını kaydeden İzol, genişleme çalışmalarına başlandığını da sözlerine ekledi.