Mersin'den balıkçılığa katkı sağlayacak festival

Müjde DEMİR

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, düzenlenen festivallerin il için ekonomik katkısına dikkat çekerek, "Binlerce insan artık sadece hafta sonları değil, yılın 365 günü buraya geliyor. Yeni restoranlar açılıyor ve balıkçılarımız iş yapıyor. Sahile kazandırdığımız 23 dönümlük Sardalya Parkı’na her gün binlerce insan piknik yapmak, spor yapmak, dinlenmek ve balık avlamak için geliyor” dedi.

Karaduvar Balık Festivali’nin, kente, denize ve balıkçılığa önemli katkı sağladığını vurgulayan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise şöyle konuştu: “Gerek avcılık gerek yetiştiricilik ve ürünlerin vatandaşlarımıza ve işletmelere ulaştırılması noktasında balıkçı esnafımız da belli bir büyüme yakaladı. İlimiz, 321 kilometre sahili ile balıkçılık sektörü açısından hızla gelişiyor. Yeni balıkçı barınağımız ve 500’e yakın balıkçı teknemiz var.

Dünyada 182 milyon ton balık üretilirken, bunun yaklaşık 1 milyon tonu bizim ülkemizde üretiliyor. 36 bin ton üretimle Mersinimiz, 2021 yılında 5’inci sırada iken, 2022 yılında 4’üncü sıraya kadar yükseldi.”