“Mersin’i savunma sanayi alanında güçlendirmek istiyoruz”

Mersin’in savunma sanayi alanında daha güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, savunma sanayi alanının gelecek açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin önem verdiği sektörlerin başında savunma sanayinin geldiğini, bu alanda önemli çalışmalara imza atmak istediklerini ve Türkiye’nin savunma sanayi alanında dev projelere ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Tekli, “Türkiye son yıllarda savunma sanayi alanında ciddi bir atağa kalktı diyebiliriz.

Bizler de MTOSB’de yer alan sanayicilerimiz ile bu konuda sık sık toplantılar yaparak savunma sanayi alanında yapacağımız projeleri masaya yatırıyoruz. Hali hazırda savunma sanayine yönelik önemli çözümler sunan birçok firmamız mevcut. Bunun bilinci ile bizler de sanayiciler olarak bu alanda daha büyük çalışmalara imza atmak için kollarımızı sıvadık.

Devlet politikamızın bu alana ne kadar yoğunlaştığını biliyoruz ve yapılan çalışmalar bizleri çok mutlu ediyor. Mersin firmalarını tek bir poligonda toplayarak IDEF 2023 fuarına katıldığımızda da savunma sanayi alanında yapılan çalışmalar bizlere farklı fikirleri aşıladı.

Türkiye için büyük önem taşıyan bu sektörde yeni atılımlar ve projeler ile harekete geçmemiz, bu alanda ortaya çıkacak ve ülkemizin menfaatine olacak her projemizi devletimizin ilgili kurumları ile paylaşarak adımlar atmamız gerekiyor. Biliyoruz ki savunma sanayi alanında ortaya çıkacak yeni projeler Türkiye’nin geleceğine ışık tutacaktır” dedi.

"Yerli ve milli sistemler geliştirmesine katkı sağlayacağız"

Tekli, Mersin’de savunma sanayiye yönelik üretim yapan firmaların milli teknoloji hamlesi ruhuyla yerli ve milli sistemler geliştirmesine daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarını, Atölye1886 ve Mersin Model Fabrika bünyesinde 2022’de faaliyetlerine başlayan Saha İstanbul Mersin Ofisleriyle de kentte savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerine yönelik projelerin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti. Güçlü ve potansiyeli olan Anadolu illerinin yok sayılmaması gerektiğini belirten Tekli, bu illerin başında Mersin’in geldiğine dikkat çekti.

Bu amaçla savunma sanayilerine hizmet veren yerli firmaların bir araya geldiği bir kümelenme olan SAHA İstanbul’u Mersin’e davet ettiklerini anlatan Tekli, “Saha İstanbul Mersin Ofisleriyle ilk etapta kente yerleşik firmaları bilgilendirerek ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı oluşturduk. Mersin sanayisinin savunma sanayi ile iş birliklerinin kurulması, geliştirilmesi ve yeni firmaların savunma sanayi alanında faaliyet gösterebilmesi için çalışmalara devam etmekteyiz” dedi.

Mersin sanayisi ve sanayicisine güvendiklerini ifade eden Tekli, “Bu çalışmalarımızda SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisi, sanayicilerimizin en önemli pusulası olacak. SAHA İstanbul’un yönlendirmesiyle sanayicilerimizin daha verimli çalışmalara imza atacağını düşünüyoruz. Bölgemiz içerisinde savunma sanayiye üretim yapabilecek kapasitede çok önemli markalarımız mevcut. Bizim üzerimize düşen görev ise onları doğru yönlendirebilmektir. SAHA İstanbul’un bu çalışmalara katkısı büyük olacak” şeklinde konuştu.