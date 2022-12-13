Mobilya sektöründe Ur-Ge projeleri etkisini gösteriyor

Ur-Ge projeleri ve ticari heyetlerin ihracat artışındaki katkısını her geçen gün gördüklerinin altını çizen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Yıl içinde hedef pazarlarımıza yönelik birçok etkinlik düzenledik. AKAMİB olarak, ekim ayında ABD High Point Market Week Fuarı’na katılarak önemli iş birlikleri sağladık. Hedef pazarımız ABD’de düzenli olarak büyüyoruz. Bu ay ihracatımız yüzde 25 artış kaydederek, 4 milyon dolara ulaştı. Yine geçen ay Rusya’ya gerçekleştirdiğimiz sektörel ticaret heyetinin etkisiyle rakamlarımız yukarılara çıkacak. Amacımız, yılı hedeflerimiz doğrultusunda tamamlamak” dedi. Yılın ilk 11 ayında da büyüme göstererek, 11’de 11 yapan ve Türkiye ihracatına büyük katkı sağlayan mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü, Kasım ayında önemli bir büyümeye daha imza attı. Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı, 2021 yılının kasım ayına kıyasla yüzde 10.1 oranında artış göstererek, 764 milyon 645 bin dolara ulaştı. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) de bu dönemde yüzde 0,4’lük artışla 86 milyon 112 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektör, yıllık ihracat hedeflerini aşacak

Sektörün ilk 11 aylık verilerine bakıldığında, ihracattaki büyüme dikkat çekiyor. 2022 yılı Ocak-Kasım dönemi Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2021 yılına kıyasla yüzde 22 oranında artış göstererek, 7 milyar 684 milyon 751 bin dolar oldu. Aynı dönem içinde AKAMİB yüzde 7.2 artış ile 861 milyon 434 bin dolar ihracat sağladı. Kasım ayında hem ürün gruplarında hem pazar çeşitliliğinde başarılı bir performans sergilediklerini belirten AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, 11’de 11 yaparak Türkiye ihracatına ve ülke ekonomisine önemli katkı sunduklarını söyledi. Ur-Ge projeleri ve ticari heyetlerin ihracat artışındaki katkısını her geçen gün gördüklerinin altını çizen Kılıçer, daha fazla pazara ulaşmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

En dikkat çekici artış Rusya pazarında gerçekleşti

Sektörün Kasım ayında Türkiye genelinde yaptığı ihracatta en başarılı pazar yine Irak oldu. Irak’a yapılan ihracat yüzde 14.6’lık artışla 113.5 milyon dolara ulaştı. Irak’ı 37.5 milyon dolarla İsrail, 33.3 milyon dolarla Birleşik Krallık, 30.2 milyon dolarla Rusya ve 29.2 milyon dolarla Almanya izledi. En dikkat çekici artış ise yüzde 227.1 artışla Rusya pazarında oldu. 2022 yılı Ocak-Kasım dönemi Türkiye geneli ihracat rakamları incelendiğinde ise en çok artış yüzde 163,8 oranında Rusya’ya yapıldı. AKAMİB’in 2022 yılı kasım ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Suriye, Almanya, ABD ve İsrail takip etti. Bu ayda en çok artış yüzde 319.2 ile Gürcistan’a yapılan ihracatta gerçekleşti. 11 aylık dönemde ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 66,7 ile Katar’a yapıldı. Hedef pazarlardan ABD’ye yapılan ihracat artışı devam etti ve yüzde 25 artış kaydedildi.

Orman tali ürünleri ihracatı rekor kırıyor

Sektörün Kasım ayı ihracatında alt grup bazında ilk sırayı kağıt-karton ve matbu yayınlar aldı. Bu grupta değer bazında yaklaşık yüzde 19.4’lük artış sağlandı. Ocak-Kasım ihracat rakamları incelendiğinde de ilk sırada yüzde 31.3 ile yine kağıt-karton ve matbu grubunun yer aldığı görüldü. Mobilyalar grubunda da yüzde 11.5 oranında artış gerçekleşti. AKAMİB’in 2022 yılı Ekim ayı ihracatı alt grup bazında değerlendirildiğinde ise mobilyalar ilk sırada yer aldı. Alt gruplar içerisinde orman tali ürünleri grubunda yüzde 146 oranında artış olduğu görüldü. Ocak-Kasım dönemi ihracat rakamları incelendiğinde ise ilk sırada yine mobilyalar ürün gurubu yer alırken, en çok artış yüzde 43.8 ile orman tali ürünleri grubunda gerçekleşti.

MERSİN