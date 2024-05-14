Muş'ta 'Gastronomi Günleri' programı başladı

Muş Valiliği, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu işbirliğiyle kentin yöresel mutfak kültürünün tanıtımı ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla 'Gastronomi Günler' programı düzenlendi.

Kampüsteki Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da bir konuşma yaptı:

"Bir şehrin hem ulusal hem de küresel anlamda bir tanınırlığa erişebilmesi için gastronomi çok önemli. Bu nedenle böyle bir çalışma yaptık. Aşçılık programındaki hocalarımız çalışmalarını yapıyorlar. Haftanın bir günü Muş'un yöresel yemekleri yemekhanemizde öğrencilerimize ikram ediliyor. Köyleri geziyoruz. Tarihi ve kültürel hikayeleri, türküleri derlemeye çalışıyoruz."

Kente 14 kişilik ekiple geldik

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özerk ise Muş'un yöresel yemek kültürünü önemsediklerini ifade etti.

Yemek yazarları, akademisyenler, gazeteciler ve şeflerden oluşan 14 kişilik ekiple kente geldiklerini anlatan Özerk, "Muş'un tarihi güzelliklerini gördük. Muş'un mutfağını ve yöresel ürünleri ele aldık. Muş'ta neler yapabiliriz? Bununla ilgili çalışmalar yürüttük. Gün boyunca burada uzman kişiler tarafından sunumlarımız olacak." dedi.

Yarı endemik bitkiler mutfağı zenginleştiriyor

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Dündar, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı kadim şehir Muş'un zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu dile getirdi. Yörede kendiliğinden yetişen yarı endemik bitkilerin Muş'un yerel mutfak kültürünün daha da zengin hale gelmesini sağladığını söyleyen Dündar, şunları belirtti:

"Muş yöresel mutfak kültürünün tanıtımının artırılması, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılması son derece önemlidir. Bu nedenle üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu organizasyon, konunun teorik ve pratik açıdan değerlendirilmesi ile Muş yöresel mutfak kültürünün tanıtımına önemli katkılar sunacak ve öğrencilerimizin Muş'un yöresel mutfak kültürüne ilişkin farkındalıklarının artırılmasına fayda sağlayacaktır."