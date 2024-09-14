Narin Güran'ın adı Nevşehir'deki bir parka verildi

Nevşehir Belediyesi, Narin Güran'ın isminin, Cevher Dudayev Mahallesi'nde yapılan bir parka verildiğini açıkladı.

Rasim Arı, konuya dair açıklamasında küçük Narin'in kalplerde yaşayacağını belirterek, "Gerçekten çok acı bir olay. Elim hadise vicdanları yaraladı ve bütün Türkiye'yi yasa boğdu. Bu olayın vicdanlarda açtığı yarayı nasıl kapatırız bilmiyoruz. Bu acıyı tarif edebilmek için kelimeler yetersiz kalır. Tüm Türkiye ile ben de bir baba olarak büyük bir acı yaşadım. Allah milletimize sabır versin" ifadesini kullandı.