Nevzat Özer: Trabzon’un önceliği, Güney Çevre Yolu

Özer, Borsanın resmi internet sayfasında yaptığı açıklamasında, Samsun’un ve Ordu’nun büyük bölümünde deniz ile karanın buluştuğu sahilleri de kurtaracak şekilde Güney’den uluslararası karayolu geçişinin tamamlandığı göz önüne getirildiğinde insanın ister istemez; “Neden Trabzon’da yok?” diye sorduğunu ifade etti. Beşikdüzü’nden Of ’a kadar sahil karayolunun halkın deniz ile irtibatını kesmesi ve yapılaşmanın sahil boyunca ya da buralara yakın yerlerde yoğunlaştırılmasının Trabzon’u adeta bir beton yığını haline getirdiğini belirtti.

Özer, Güney’den bir çevre yolu yapılmasının hem bu yığılmayı önleyebileceğini hem de üs tüste yığılmadan modern ve ferah yapılaşmasının da önünü açabileceğini dile getirdi.

TRABZON