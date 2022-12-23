Öğrenci servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenci servisiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Sel, olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Recep Sel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Recep Sel'in (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Cemalpaşa Mahallesi 1630 Sokak'ta, 80 S 7028 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Sel, olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Recep Sel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öğrenci servisinin sürücüsü ise gözaltına alındı.