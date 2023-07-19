Osmangazi’den Emek’e yeni spor tesisi

Osmangazi Belediyesi, gelişim bölgelerinden Emek’e yeni bir spor tesisi kazandırıyor.

Emek Adnan Menderes Mahalle sakinleri ve amatör kulüplerinin ihtiyacını karşılayacak olan spor tesisisin temeli törenle atıldı.

31x61 metre boyutlarında halı saha ve 550 metrekarelik iki katlı binadan oluşacak Emek Spor Tesisi’nde 6 soyunma-duş odası, kafeterya, 25 kişilik toplantı salonu, spor salonu ve idari ofis yer alacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma törenine; AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Osman Mesten ve Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, mahalle muhtarları, yaz spor okulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

‘48 spor tesisi kazandırdık’

Göreve geldikleri günden bu yana ‘sporla gelişen bursa, sağlıklı yetişen nesiller’ idealiyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Farklı branşlarda ulusal ve uluslararası sporcu yetiştirecek kapasitede 48 yeni spor tesisini Osmangazi’mize kazandırdık. Toplamda ise 75 spor tesisimiz ile her yaştan hemşehrimize hizmet verirken; hayata geçirdiğimiz ilklerle de sadece Osmangazi ve Bursa’nın değil, Türkiye’nin gururu olduk. Emek Adnan Menderes Mahallemizde bugün temelini attığımız spor tesisi, hem hemşehrilerimiz hem de amatör spor kulüplerinin faydalanacağı güzel bir proje olacak. Yeni spor tesisimiz mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Yatırım yağmuru

Emek bölgesinde bugüne kadar her alanda sayısız yatırımı hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Dündar, Taziye Evi, Aile Rehberlik Merkezi, Bilgi Evi, Nüfus Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, sağlık ocağı, açık ve kapalı pazar alanları gibi hizmetlerin vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını söyledi.

Gençlerin önü açılacak

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da temeli atılan tesisin Osmangazi ve Bursa’ya hayırlı olmasını dileyerek, “Emek bölgesine bu güzel spor tesisini kazandıracak olan başkanımız ve ekibini yürekten kutluyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, “Gençlerimizin sportif faaliyetlerinin önünün açılması bakımından çok önemli bir yatırım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Emek Spor Tesisi’ne ilk harcı davetli protokol dökerken, Başkan Dündar yaz spor okulu öğrencileri ile bir araya geldi.