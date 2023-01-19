Otel ekipmanları ve gıda Antalya'da buluştu

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından ANFAŞ EXPO Center'de gerçekleştirilen ve 310 firma ile 1500'ün üzerinde markanın yer aldığı fuara, Almanya, Rusya, İtalya, İran, Kosova, Suudi Arabistan, Japonya başta olmak üzere 31 ülkeden alım heyeti katıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bu tür organizasyonların bir dünya kenti olan Antalya'ya çok yakıştığını söyledi.

Dünyanın en önemli destinasyonlarından Antalya

Turizmde iyi bir sonbahar dönemi yaşandığını belirten Yazıcı, “Antalya'da her dönem hareketlilik olsun istiyoruz. Türkiye'nin en büyük fuarlarının burada düzenlenmesi önemli. Dünyanın en önemli destinasyonlarından Antalya, kış aylarında fuarlarıyla da söz edilen şehir olmalı” dedi. İyi başlayan ve iyi devam edeceğini düşündükleri bu yılın en az 17 milyon misafir ağırlamayı beklediklerini, Antalya'nın aynı zamanda tarım kenti olduğuna işaret eden Yazıcı, özellikle örtü altı tarımda kentin lider konumda olduğunu vurguladı.

Kentte yetişen ürünlerin sadece Türkiye geneline değil, dünyanın dört bir yanına gönderildiğini kaydeden Yazıcı, bununla gurur duyduklarını ifade etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, fuarların turizme yön vermesi, yeni ufuklar çizmesi açısından ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

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