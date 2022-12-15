Palandöken'e 15-20 bin Rus turist gelmesi bekleniyor

Kayak sezonunu erken açan Palandöken Kayak Merkezi'ne 15-20 bin Rus turistin geleceği tahmin ediliyor.

Geçen sezon depolanan kar ve suni karlamayla Büyükşehir Belediyesi işletmesindeki bazı pistlerini 12 Aralık'ta açan Palandöken, "doğal", "başlangıç", "orta düzey" ve "usta kayakçı" seviyelerinde toplam 24 pistiyle her düzeyden kayakçıya hitap ediyor.

Merkezde suni karlama sistemiyle sezon boyunca kar garantisi veriliyor. Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunması dolayısıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde 5,6 kilometre aydınlatılmış pistleriyle gece de kayak yapılabiliyor.

Rusya'dan Erzurum'a haftada 3 kez direkt uçuş yapılacak

Kayak merkezi, 29 Aralık-15 Mart'ta düzenlenecek charter seferlerle Rusya'dan gelecek misafirleri ağırlamak için gün sayıyor.

Otel ve tesisleriyle kayakseverleri ağırlamaya hazır olan Palandöken'e, haftada 3 kez yapılması planlanan direkt uçuşla sadece Rusya'dan 15-20 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesine ait tesislerde kayak sezonunun açıldığını söyledi.

Oteller bölgesi olarak suni karlama yaptıklarını ifade eden Akça, "Şu anki erken rezervasyonlarımız İstanbul, Ankara, İzmir'den ve bu devam ediyor. İnşallah birkaç gün içinde suni kar takviyesi ile oteller bölgesi olarak biz de sezonu açmayı planlıyoruz." dedi.

"Geçmişte Ruslar çok gelirdi ama son birkaç yıldır azalmıştı"

Akça, otellerin misafirleri ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl da dolulukları iyi şekilde planladık. Eğitimler, bakım ve tamirler şeklinde Palandöken'deki oteller olarak hazır. Bu yıl ilave olarak özellikle Rusya'dan direkt uçuşlar 29 Aralık'ta başlıyor, 15 Mart'a kadar devam edecek ve rezervasyonlarımız da o noktada akmaya başladı. 15 ile 20 bin arası Rus turistin gelmesini bekliyoruz. Rus turistlere burada en iyi şekilde hizmet vermeye hazırız. Geçmişte Ruslar çok gelirdi ama son birkaç yıldır azalmıştı. Özellikle güneyde bu yıl otelciler Rus turistlerden fazlasıyla memnun kaldı. İnşallah bu yıl Palandöken'e de fazlasıyla gelip şenlendirecekler."

Merkezdeki başka bir otelin genel müdürü Ali Güney de kayak sezonuna hazır olduklarını anlattı.

Kayak merkezine ulaşımın çok kolay olduğuna dikkati çeken Güney, "Türkiye'de kayak sezonunu ilk açan merkez biziz. Bu süreçte yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya devam ediyoruz. Rusya'dan 29 Aralık'ta gelecek misafirlerimizi de mart sonuna kadar ağırlayacağız. Haftada ortalama 3 uçağın gelmesi planlanıyor. Rusların Türkiye'yi tercih etmelerindeki etken, güvenli bir ülke olması. Antalya bu yıl ciddi Rus turist ağırladı. Biz de kış turizminde onları Erzurum Palandöken'de ağırlayacağız." diye konuştu.