Recep Akdeniz: 350 milyon ağacı 5 yıl içinde kurtardık

Bolu Valiliği öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde hayvancılık işletmelerinden kaynaklanan atıkların olumsuz etkileri, bertaraf yöntemleri ve alınabilecek önlemlerin ele alındığı “Sıfır Atık Vizyonu ile Hayvansal Atıkların Yönetimi Çalıştayı” düzenlendi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle düzenlenen çalıştayda Recep Akdeniz, Sıfır Atık Projesi’nin 2017 yılında hayata geçirildiğini anımsattı. Projenin felsefesinin aslında israfı önlemek olduğunu vurgulayan Akdeniz, proje kapsamına yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Belediye atıkları açısından baktığımızda 2021 yılsonu itibarıyla yüzde 27.2, yaklaşık 9 milyon tona yakın atığı geri kazandırdık. Yine sanayi atıkları açısından baktığımızda yüzde 50’ye yakın geri kazanımımız var. Ama döngüsellik açısından değerlendirdiğimiz zaman biz bu atıkları yüzde 90’ın üzerinde geri kazandığımızda amacımıza ulaşmış olacağız.”

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