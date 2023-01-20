Sakarya Teknokent 2023’te ticarileşme odaklı çalışacak

Sakarya Üniversitesi merkez kampüsündeki Sakarya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde, bilişim, savunma sanayisi, tarım, makine, sağlık ve siber güvenlik sektöründen firmalar hizmet veriyor. Yakup Köseoğlu, teknokentte 135 ofiste 122 firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti. Firmalarda 900 çalışanın bulunduğu bilgisini veren Köseoğlu, firmaları proje ve Ar-Ge odaklı çalışma yönünde motive etmeye çalıştıklarını, kentin özellikle teknoloji konusunda çok büyük potansiyelinin bulunduğunu anlattı.

Köseoğlu, “Ülke ekonomisine katkı sağlamak için devletin sunduğu katkılara verebileceğimiz en güzel karşılık, yaptığımız Ar-Ge’nin ticarileşmesi. Firmaları daha fazla dış kaynaklı proje elde edilmesi noktasında teşvik ediyoruz. Bu anlamda teknoloji transfer ofisi birimimizi yeniden dizayn ettik, daha güçlü bir yapıya kavuşturduk. Uzmanlarımızla firmalarımıza proje noktasında ciddi destekler vermeye çalışacağız” diye konuştu.

Ek bina yapımı için çalışmalarının sürdüğün aktaran Yakup Köseoğlu, girişimlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kabul edildiğini, proje aşamasında olduklarını bildirdi. Köseoğlu, bu yıl firmaların daha fazla ticarileşme odaklı çalışmasını sağlamaya gayret göstereceklerini vurguladı. Tek başına Ar-Ge’nin bir şey ifade etmediğini söyleyen Köseoğlu, ülke ekonomisine katkı sağlamak için devletin sunduğu katkılara verebilecekleri en güzel karşılığın yaptıkları Ar-Ge’nin ticarileşmesi olduğunu ifade etti.

Özellikle firmaların ortaya koydukları Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmesi yönünde desteklerinin sürdüğünü dile getiren Köseoğlu, “Fuarlar, festivaller düzenleyeceğiz bu konuda. Dijital kataloglarla Türkiye sınırlarını aşıp yurt dışında da ürünlerin tanıtılmasına yönelik çalışmalarımız olacak” şeklinde konuştu.

"Yüzde yüz doluluk oranıyla çalışıyoruz"

Sakarya Teknokent’i diğerlerinden ayıran noktalardan birisinin doluluk oranı olduğuna dikkati çeken Yakup Köseoğlu, yüzde 100 doluluk oranıyla çalıştıklarını, bunun yanında hali hazırda ön başvuru aşamasında 27 firma daha olduğunu dile getirdi. Talebin çok yoğun olduğunu belirten Köseoğlu, gelen taleplere cevap vermeye çalıştıklarını ifade etti. Ek binanın bir kısmının prototipleme merkezi olarak faaliyet göstereceğini söyleyen Köseoğlu, “Bir kısmında da bekleyen firmalar için yeni alan açmaya çalışacağız” dedi.

Firmaların taleplerinin başında prototipleme alanının geldiğinden bahseden Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Talepler doğrultusunda prototipleme merkezi kurma kararı aldık ve proje hazırladık. Bakanlığa sunduk, kabul edildi ve şu anda çalışmamız başladı. Firmalar, sanayiye ya da fabrikaya gitme ihtiyacı duymadan ofisinde yaptığı tasarımı doğrudan merkeze götürüp, üretecek. Elektronik ve mekanik prototipleme diye iki ayrı alanımız olacak. Firma, elindeki prototiple müşteriye gitmesi durumunda ticarileşme ve satış noktasında daha büyük avantaj elde etmiş olacak.”

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