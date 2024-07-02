Samsun'daki 741 binada yıkım çalışması başlatıldı

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Soğuksu Mahallesi'nde yer alan ve kullanım ömrünü tamamlamış, güvensiz yapı stoklarını ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşımızın yaşam güvenliği birinci önceliğimiz. Yıkılan binaların yerine depreme dayanaklı ve konforlu konutlar inşa edeceğiz" dedi.

Şehr-i Bahçe Konutları'nda yaşam başladı

Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaptıkları Şehr-i Bahçe Konutları ile vatandaşların yeni evlerine kavuştuğuna dikkati çekerek, "Büyük özveriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde 76 bin metrekare proje alanında Samsun'a kazandırdığımız 678 konut ve 29 ticari yapıdan oluşan Şehr-i Bahçe Konutları ile yeni ve güvenli konutları hemşehrilerimizle buluşturduk. Bir kez daha çevresinde sosyal yaşam alanları yer alan, güvenli ve konforlu konutları hemşehrilerimizle buluşturmak için Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemizi hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.