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Şanlıurfa'da 2 bin 63 uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 bin 63 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Şahinsoylu Mahallesi'nde M.A'nın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, narkotik köpeği "Yaren" ile yapılan aramada, 2 bin 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. jandarma komutanlığına götürüldü.